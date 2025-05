Ce joueur reçoit la Switch 2 en avance, il répond à toutes nos questions sur la console

La Switch 2 serait déjà tombée entre les mains d'un joueur, qui a dévoilé plusieurs détails et ses premières impressions sur la console hybride de Nintendo.

Un petit veinard prétend être entré en possession d'une Switch 2 avec quelques jours d'avance (la console sort le 5 juin 2025). Il explique que l'appareil est verrouillé et que ses jeux physiques nécessitent une mise à jour pour fonctionner, qui ne sera pas disponible avant le lancement officiel. Mais il a tout de même pu configurer la nouvelle machine de Nintendo et s'est proposé de répondre aux questions qu'on peut se poser sur Reddit.

Tout d'abord, il se dit très satisfait par l'écran. Il estime qu'il est “bien meilleur que l'écran [de la Switch, ndlr] OLED, plus lumineux et avec une densité de pixels incroyable”. Il ajoute que “les noirs parfaits ne lui manquent absolument pas”. Selon lui, “les couleurs et la luminosité sont au rendez-vous […] Le HDR, même sur l'écran d'accueil, fait vraiment bonne impression. Et les 120 Hz sont déjà perceptibles”. Ces impressions devront être confirmées en jeu, puisqu'il n'a pour l'instant accès qu'aux menus.

Écran, design… la Switch 2 fait une bonne première impression

Il revient aussi sur le mode souris, qui permet d'utiliser le Joy-Con comme une souris de PC. “Ça fonctionne parfaitement. Je verrai bien après de longues périodes de jeu. Pour l'instant, c'est plutôt confortable, les mains reposent presque entièrement sur le côté du Joy-Con”, déclare-t-il. Il précise qu'un petit tutoriel avec un micro-jeu demande d'interagir avec un faux menu et trois ballons à éclater pour se familiariser avec la fonctionnalité. Rappelons que la Switch 2 est aussi compatible avec les souris filaires en USB.

En ce qui concerne les Joy-Con, il décrit un son plus claquant lorsqu'ils sont connectés à la Switch 2. Ils lui semblent bien plus robustes que ceux des anciens modèles, allant jusqu'à dire qu'on ne dirait pas qu'ils sont détachables, et qu'on pourrait croire à une unité complète, comme c'est le cas pour la Switch Lite. De bon augure quant à la qualité de la conception de la console.

“Il y a de petites interactions sympas ici et là, par exemple : certaines animations sont légèrement plus saccadées et les nouveaux sons de menu sont très modernes et épurés, donnant presque une personnalité à la Switch 2”, témoigne-t-il. Et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre prise en main de la Switch 2.