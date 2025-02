Ce jeu d’aventure signé Bethesda arrive dans le Game Pass, et ce n’est pas Skyrim

Starfield débarque sur le Game Pass Standard, tandis qu'Avowed arrive dans quelques jours sur le Game Pass Ultimate et PC en day one. Découvrez les autres titres qui sont déjà ou qui seront bientôt disponibles sur le service.

Xbox vient d'annoncer une nouvelle fournée de jeux pour alimenter le catalogue de son Game Pass. Et pour ce début de mois février, les abonnés sont plutôt gâtés avec l'arrivée de titres d'envergure. On pense notamment au RPG d'aventure Starfield de Bethesda, qui débarque sur le Game Pass Standard ce 5 février. Les utilisateurs qui jouent sur console Xbox Series et qui préfèrent ne pas payer la formule Game Pass Ultimate, plus coûteuse, peuvent enfin découvrir le jeu sans l'acheter.

Sorti en septembre 2023, Starfield n'a pas été le grand succès escompté sur Xbox, éclipsé par Baldur's Gate III lancé quelques semaines plus tôt et accusé s'être un Skyrim dans l'espace. Mais le jeu présente tout de même des atouts et s'est amélioré à force de mises à jour. The Elder Scrolls 6 étant encore bien loin d'une disponibilité, le jeu de science-fiction, qui devait être la première grosse cartouche de Xbox depuis l'acquisition de Zenimax, est une alternative valable.

Avowed dans le Game Pass Ultimate et PC le jour de sa sortie

L'autre production majeure de ce mois de février à rejoindre le Game Pass est Avowed, qui sort le 18 février et sera accessible day one sur les offres Ultimate et PC. Le RPG d’action en vue à la première personne d'Obsidian Entertainment est particulièrement attendu. Ses différentes présentations ont suscité la curiosité, voire l'engouement. Et si les jeux du studio ne sont pas toujours de grandes réussites commerciales, ils sont souvent de très bonne facture.

Voici la liste des autres jeux qui rejoignent le Game Pass ces prochains jours :

Far Cry New Dawn (Cloud, Console et PC) – 4 février : Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard

(Cloud, Console et PC) – 4 février : Game Pass Ultimate, PC Game Pass et Game Pass Standard Another Crab’s Treasure (Console) – 5 février : Game Pass Standard

(Console) – 5 février : Game Pass Standard Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes (Console) – 5 février : Game Pass Standard

(Console) – 5 février : Game Pass Standard Starfield (Xbox Series X|S) – 5 février : Game Pass Standard

(Xbox Series X|S) – 5 février : Game Pass Standard Madden NFL 25 (Cloud, Console et PC) – EA Play – 6 février : Game Pass Ultimate, PC Game Pass

(Cloud, Console et PC) – EA Play – 6 février : Game Pass Ultimate, PC Game Pass Kingdom Two Crowns (Cloud et Console) – 13 février : Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

(Cloud et Console) – 13 février : Game Pass Ultimate, Game Pass Standard Avowed (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 18 février : Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Pour rappel, Ninja Gaiden 2 Black est déjà disponible sur Game Pass Ultimate et PC Game Pass. Star Wars Jedi Survivor a quant à lui été rendu accessible auprès des abonnés Game Pass Ultimate sur Xbox One et Xbox Cloud Gaming via EA Play.