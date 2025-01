Xbox : les joueurs ont streamé 140 millions d’heures de jeux dans le cloud, et c’est surtout grâce à ce titre

Microsoft a franchi un cap avec son Xbox Cloud Gaming : 140 millions d'heures de jeux streamées au total. Un succès dû en grande partie à l'arrivée d'un titre phare sur la console.



En règle générale, Microsoft ne communique pas publiquement sur les chiffres concernant la Xbox. Sauf lors des appels aux investisseurs qui ont lieu chaque semestre. Et ça tombe bien, il vient justement d'en avoir un. L'occasion d'apprendre que le service Xbox Cloud Gaming a battu un record. Attention, il ne faut pas le confondre avec le Xbox Game Pass, même si les 2 sont liés. Encore en bêta, le Xbox Cloud Gaming est accessible aux abonnés ayant choisi la formule Ultimate du Game Pass.

Il permet comme son nom l'indique de streamer des jeux dans le Cloud, donc sans passer par la console. Par exemple sur une TV connectée, un smartphone ou un PC. Un excellent moyen de profiter du catalogue du Game Pass, mais aussi de sa bibliothèque personnelle, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Les joueurs en profitent visiblement au mieux puisque selon le PDG de Microsoft Satya Nadella, 140 millions d'heures de jeux ont été streamées grâce au Xbox Cloud Gaming au dernier semestre 2024.

Le Xbox Cloud Gaming a servi a streamer 140 millions d'heures de jeux

Ce succès peut en partie s'expliquer par l'arrivée de Call of Duty Black Ops 6 sur le Game Pass, et ce dès sa sortie en novembre 2024. Chaque opus de la franchise est très attendu et garanti un nombre de joueurs conséquent. Microsoft confirme : “Black Ops 6 a été le jeu le plus vendu sur Xbox et PlayStation ce trimestre et a vu plus de joueurs au cours de son trimestre de lancement que toute autre version payante de l'histoire de la franchise“.

Lire aussi – Une nouvelle Xbox dès 2026 pour prendre de l’avance sur la PS6 ?

La réussite du Xbox Cloud Gaming se double d'une autre, elle aussi annoncée par Satya Nadella : “Au total, Game Pass a établi un nouveau record trimestriel de revenus et a augmenté sa base d'abonnés PC de plus de 30 % […]”. En revanche, le revenu global de la division Xbox a baissé de 7 % en 2024, comparé à 2023. Celui engendré par la vente de consoles affiche une chute de 29 %.