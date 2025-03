Ce gros jeu Nintendo sortira bien en 2025 sur la Switch 1, découvrez la nouvelle bande-annonce de Metroid Prime 4

Nintendo a dévoilé les prochains jeux qui allaient sortir sur la première Switch dans un Nintendo Direct. Parmi eux, un titre qu’on imaginait pourtant dédié à la Switch 2 : Metroid Prime 4 Beyond. Il arrivera dans le courant de l’année.

Il était déjà officiel depuis quelques mois, mais Nintendo a aujourd’hui donné plus de détails sur son prochain blockbuster : Metroid Prime 4 Beyond. La firme de Kyoto l’a présenté longuement lors de son dernier Nintendo Direct, avec une surprise de taille.

Metroid Prime 4 Beyond signera le grand retour de la formule Prime après dix huit ans d’absence. La saga a continué à vivre avec Other M, Dread ou encore le remake de Metroid Prime, mais les fans attendaient ce quatrième épisode FPS depuis 2007. Ils sont enfin servis.

Metroid Prime 4 arrivera bien sur la Switch

Comme toujours, on y incarnera Samus piégée sur une planète inconnue qui s’ouvrira petit à petit au fur et à mesure de l’aventure. La bande-annonce promet un monde joliment modélisé et surtout plein de vie… Niveau gameplay, on est comme à la maison. La particularité de cet épisode résidera dans les pouvoir psychiques de l’héroïne, qui seront utiles pour résoudre des puzzles ou combattre des ennemis.

A lire aussi – Test de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom : Link au placard, la princesse assure-t-elle autant sans son héros ?

Metroid Prime 4 Beyond sortira sur Switch 1 en 2025, sans plus de précisions. Le constructeur a en effet organisé son Nintendo Direct autour des derniers jeux prévus pour son auguste console, et non pour la Switch 2, qui sera elle présentée le 2 avril prochain. Les rumeurs allaient bon train sur le fait que Metroid Prime 4 soit l’un des jeux de lancement de la nouvelle console. Il sera -au mieux- un titre intergénérationnel qui pourrait arriver sur les deux. On sait déjà que les jeux Switch 1 pourront tourner sur Switch 2.

En plus de Metroid Prime 4 Beyond, d’autres titres ont été présentés, comme Dragon Quest 1 et 2 Remake, Légendes Pokémon ZA ou encore un nouveau volet de Tomodachi Life. L’une des autres grosses annonces a été l’apparition des cartouches virtuelles, qui permet de charger ses jeux démat sur plusieurs consoles afin de les prêter, comme on le ferait avec une cartouche. Une manière de faciliter la vie des joueurs, mais aussi d’avoir une plus grande main mise sur les jeux dématérialisés achetés sur l’eShop.