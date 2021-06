Xbox Series S : en stock et moins cher sur Cdiscount

La petite soeur de la Xbox Series X est de retour à un prix intéressant. Bien évidemment, celle-ci est moins puissante, ne dispose pas de lecteur et n'est jamais en rupture de stock. Convient parfaitement si vous cherchez une console de nouvelle génération uniquement pour une utilisation de jeux en dématérialisé.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CETTE OFFRE

A l'occasion de la première journée des soldes d'été 2021, l'enseigne en ligne Cdiscount.com propose une réduction de 25 euros à partir de 299 euros d'achat, cette dernière correspond au prix actuel de la Xbox Series S et s'applique donc bien sur celui-ci, ce qui fait 274.99 euros. Cette offre revient régulièrement, elle n'est pas exceptionnelle mais ça reste tout de même une bonne affaire si vous comptez enfin vous l'acheter.

Pour obtenir la réduction de 25 euros, il faut utiliser le code promo MOINS25EUROS mais attention, il est limité à 2500 utilisations, son temps de vie est donc assez restreint.

La Xbox Series S est une console 100% digitale (elle n'a pas de lecteur physique), équipée d'un disque dur de 512 Go qui permet des chargements quasi-instantanés, d'un port HDMI 2.1, de 3 ports USB 3.1 Gen 1, de la norme Wifi 802.11ac à double bande, d'un port Ethernet et d'une radio sans fil Xbox à double bande dédiée.

Avec elle, profitez de vos anciens jeux Xbox puisqu'elle est rétrocompatible, du Ray tracing (technologie qui permet d’afficher des lumières et reflets réalistes, pour des environnements plus vrais que nature sur les jeux Xbox compatibles) et de l'audio spatial 3D (technologie audio qui vous place au cœur de votre expérience de jeu avec le Dolby Atmos pour les jeux compatibles). Elle est compatible avec la technologie 4K HDR (il suffit de la connecter à un téléviseur 4K).