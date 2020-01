Cdiscount Mobile : le forfait 100Go est à 9.99€ par mois pendant 1 an sans engagement

Jusqu’au 7 janvier 2020 inclus, vous pouvez souscrire au forfait Cdiscount Mobile 100 Go Ă 9.99 € par mois pendant 1 an. Une offre intĂ©ressante pour les personnes Ă la recherche d’un forfait sans engagement avec une enveloppe de datas mobiles importante.Â

Le MNVO Cdiscount Mobile qui exploite les réseaux des opérateurs Orange, SFR et Bouygues Telecom par le biais de NRJ Mobile dégaine une nouvelle fois sa promo sur son forfait Cdiscount Mobile 100 Go en 4G à 9.99 € par mois sans engagement pendant 12 mois. Au terme de la période promotionnelle; le prix du forfait repasse automatiquement à 20 € par mois. Cela dit, étant sans engagement, rien ne vous empêche de changer de forfait sans frais supplémentaire.

La carte SIM triple dĂ©coupe est facturĂ©e en une seule fois au prix de 10 € lors de la commande. Pour rappel ou Ă titre d’information, le forfait inclus pour moins de 10 € par mois pendant 1 an des services suivants : appels, SMS et MMS illimitĂ©s + 100 Go de data en 4G (dĂ©bit rĂ©duit au delĂ ) en France mĂ©tropolitaine ainsi qu’une enveloppe data roaming de 5 Go en 4G.

