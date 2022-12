CCleaner fait le plein de nouveautés pour nettoyer en profondeur Windows 11

CCleaner, l'utilitaire de nettoyage et d'optimisation, vient de recevoir une nouvelle mise à jour. Dédiée spécifiquement à la version 22H2 de Windows 11, cette mouture du logiciel a été pensée pour détecter et supprimer les données résiduelles générées par les nouvelles fonctionnalités de l'OS.

Alors que Microsoft a récemment annoncé travailler sur un logiciel similaire à CCleaner sur Windows 10 et 11, le célèbre utilitaire de nettoyage et d'optimisation vient justement d'accueillir une nouvelle mise à jour. Comme le précise la marque dans un communiqué officiel, cette version se destine avant tout à Windows 11 22H2, la dernière build de l'OS lancée en septembre 2022 par Microsoft.

Avec cette mouture, le constructeur a ajouté de nombreuses fonctionnalités inédites comme de nouveaux widgets, un gestionnaire des tâches remodelé, plus d'options pour la gestion des fenêtres, diverses modifications sur l'Explorateur de fichiers sans oublier une version actualisée de OneDrive.

CCleaner veut faire le ménage dans Windows 22H2

Or et comme le précisent les développeurs de CCleaner, ces fonctionnalités produisent des fichiers temporaires, des données de journal et d'autres fichiers indésirables qui occupent l'espace de disque de votre PC. Et résultat, les performances de votre machine peuvent en souffrir. Cette mise à jour du logiciel vise justement ces fichiers redondants issus des dernières fonctionnalités introduites par Windows 11 22H2.

Par ailleurs, CCleaner se charge désormais de nettoyer davantage d'applications natives de Windows 11. En voici la liste détaillée :

Widgets : CCleaner a constaté que ces widgets génèrent des éléments en cache, comme des données de journalisation, des fichiers Javascript temporaires et des images, dans plus de dix emplacements de l'appareil. Ces fichiers sont désormais nettoyés

Notez ensuite que le logiciel se charge de détecter et nettoyer les fichiers indésirables et temporaires de Windows Defender, de OneDrive, de l'Explorateur de fichiers (données de recherches Windows obsolètes), et de la Sécurité de la famille Microsoft. “L'adoption de Windows 11 étant en constate augmentation, nous nous sommes efforcés de créer une version exceptionnelle, plus complète que la fonctionnalité de nettoyage intégrée de Windows – et la v6.06 y parvient […] Avec l'ajout de ces nouvelles définitions de nettoyage, nous nous assurons que Windows 11 et les applications tierces restent propres, pour offrir plus d'espace disque, une meilleure confidentialité des appareils et une plus grande fiabilité des appareils”, assure Sandro Villinger, responsable de la stratégie produit.