La carte microSD SanDisk Extreme 512 Go tombe à son prix le plus bas

Amazon propose une offre intéressante sur une carte mémoire de la marque SanDisk. Accompagnée d'un adaptateur SD, la carte microSD SanDisk Extreme d'une capacité de stockage de 512 Go est à moins de 45 euros, ou plus précisément à 44,99 euros.

Le géant Amazon profite de la prochaine arrivée du printemps pour faire baisser le prix d'une carte microSD de la marque SanDisk. Alors qu'on pouvait l'avoir à plus de 55 euros, la SanDisk Extreme incluant 512 Go d'espace de stockage est en ce moment à 44,99 euros. Il s'agit tout simplement du meilleur prix constaté jusqu'à maintenant. Pour information, Amazon n'appliquera aucuns frais de port supplémentaires pour une livraison à domicile. Aussi, le site e-commerce suggère le paiement du produit en plusieurs fois.

Idéale pour augmenter la mémoire des smartphones Android, des caméras d'action ou des drones, la SanDisk Extreme liée au bon plan Amazon (référence SDSQXAV-512G-GN6MA) est une carte mémoire qui possède des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 130 Mo/s en écriture et 190 Mo/s en lecture.

La carte de type microSD, compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30), embarque une homologation A2 pour des performances applicatives et des chargements plus rapides. Enfin, la carte SanDisk Extreme accompagnée d'un adaptateur SD est résistante aux chocs, à l'eau, aux températures extrêmes et aux rayons X.