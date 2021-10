CarPlay : compteur de vitesse, climatisation…Apple va s’attaquer à Android Auto avec une version améliorée

CarlPlay pourrait bientôt évoluer. D'après Bloomberg, Apple cherche à transformer son système d'exploitation embarqué en véritable concurrent d'Android Auto. Pour y parvenir, la firme américaine souhaite que CarPlay puisse contrôler l'entièreté des fonctions des voitures, comme la climatisation, le dégivrage ou les haut-parleurs.

D'après les informations de Bloomberg, Apple souhaite faire de CarPlay, la version embarquée d'iOS pour les véhicules, une véritable alternative à Android Auto de Google. Baptisée en interne sous l'appellation “Iron Heart”, une version améliorée de CarPlay serait actuellement en développement dans locaux de Cupertino. Elle offrirait une longue liste de nouveautés.

Actuellement, CarPlay dispose de fonctionnalités limitées. Le système d'exploitation permet notamment d'écouter de la musique, de choisir des listes de lecture, d'obtenir un itinéraire avec Apple Plans ou Waze et de passer des appels téléphoniques sans devoir sortir son iPhone. In fine, le CarPlay actuel ne sert qu'à accéder aux données de son téléphone Apple sur l'écran de son véhicule.

Quelles nouveautés pour CarPlay ?

Avec le projet Iron Heart, Apple souhaiterait intégrer les commandes de la voiture directement dans l'interface de CarPlay. L'utilisateur n'aura plus besoin de passer constamment entre le système de sa voiture et le système d'Apple. De cette façon, CarPlay serait surtout en mesure de contrôler des fonctions telles que le système de climatisation, le compteur de vitesse, la radio, les systèmes de dégivrage et les sièges.

Cette version améliorée de CarPlay permettra d'afficher les indicateurs de vitesse, du compte-tour et du carburant restant, ou encore les relevés de température et d'humidité intérieures et extérieures. Avec cette initiative, encore en cours de développement, Apple ferait de CarPlay le centre de contrôle de la voiture de demain, plutôt qu'un simple appendice de l'iPhone. Du reste, CarPlay sera toujours basé sur iOS, le système d'exploitation de l'iPhone.

Lire également : BMW veut 80 euros par an pour l’option

Grâce à ce système enrichi, des développeurs pourraient mettre au point un écosystème complet de solutions pour les voitures connectées. D'après Bloomberg, l'approche d'Apple sur la voiture connectée à similaire à celle concernant la domotique. Ce CarPlay amélioré se rapprocherait ainsi d'HomeKit et de Maison, l'application qui permet de contrôler tous ses objets connectés par le biais d'une interface unique.

Source : Bloomberg