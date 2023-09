Le piratage augmente en Europe et l’accès illégal au sport en direct explose

Une étude européenne montre un rebond assez marqué du piratage. Parmi les points clés, on note une forte augmentation du streaming illégal de rencontres sportives en direct.

Il y a de plus en plus de contenus piratés en Europe. L'affirmation ne sort pas de nulle part, c'est une étude de l'Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) qui le dit. Intitulée “Atteintes en ligne au droit d’auteur dans l’Union européenne, films, musique, publications, logiciels et télévision, 2017-2022”, elle note une augmentation de 3,3 % du piratage numérique en 2022. Cela paraît peu, mais c'est un rebond après plusieurs années de baisse. Et c'est surtout dans le détail que des spécificités se démarquent.

Précisons que les mesures ont été faites “par le nombre d’accès mensuels à des contenus illicites par internaute”. Cela ne comprend donc pas le piratage par IPTV, applications mobiles ou appareils de streaming. Cela étant, les chiffres sont très parlants. Le streaming dépasse largement les téléchargements : 58 % contre 32 % pour accéder à des films ou séries illégalement. En 2022, le piratage de contenus télévisuels représentent d'ailleurs 48 % de toutes les visites sur des sites contrevenants. En deuxième position, les publications avec 28 %.

Le piratage a globalement augmenté dans l'Union Européenne, le sport en direct est en forte hausse

La plus forte augmentation est celle de l'accès illicite à des rencontres sportives en direct. Rien qu'entre 2021 et 2022, il a grimpé de 30 %. En France, ce type de contenus est parmi les plus prisés puisqu'il représente 34 % du total des accès illégaux. Un record que l'Hexagone partage avec l'Espagne. Sans surprise, ce genre de piratage suit le rythme des compétitions de football et explose en avril puis septembre/octobre, avant de connaître son taux le plus bas pendant la pause estivale de juin/juillet.

Notons également que, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le piratage en Europe a fortement chuté pendant la crise sanitaire de la COVID-19. En conclusion, Christian Archambeau, directeur exécutif de l’EUIPO, rappelle “qu’il reste encore fort à faire pour lutter contre le piratage. […] C’est pourquoi il est essentiel de comprendre les mécanismes sous-jacents du piratage afin d’adopter des politiques et des mesures efficaces qui contribuent à l’enrayer”. En France, les FAI ont déjà été mis à contribution pour bloquer certains sites.