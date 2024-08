Canal+ compense la perte de la Ligue 1 avec ce nouveau cadeau aux abonnés

Canal+ vient d'annoncer une bonne nouvelle pour tous ses abonnés. En effet, la chaîne cryptée a décidé d'inclure sans surcoût dans ses différentes formules la plateforme de streaming Paramount+. De quoi calmer les ardeurs des supporteurs de foot déçus par la perte de la Ligue 1 ?

Comme vous le savez peut-être, Canal+ ne sera pas une nouvelle fois le diffuseur du football français cette année. Les droits ont été remportés par DAZN, plateforme de streaming britannique spécialisée dans le sport, pour un joli pactole de 400 millions d'euros. Pour l'heure, DAZN est loin de rencontrer le succès, la faute à des prix jugés prohibitifs et à une expérience utilisateur de piètre qualité selon les supporters. Les spectateurs sont d'ailleurs déjà nombreux à avoir préféré la voie illégale pour regarder la première rencontre de la compétition…

Peut-être dans l'optique de faire oublier la disparition du foot français sur ses antennes, Canal+ vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau cadeau pour ses abonnés. En effet, le grand patron de la chaîne Maxime Saada a confirmé sur X “un nouvel enrichissement majeur de l'offre Canal+ aujourd'hui”.

Canal+ inclut désormais Paramount+ dans ses offres

Désormais, les abonnés des formules suivantes peuvent bénéficier sans surcoût d'un accès à Paramount+, la plateforme de streaming du célèbre studio de cinéma américain :

Canal + et Canal + à la demande et Apple TV+

Canal+ Sport

Canal Ciné Séries

Canal+ Friends & Family

Par le passé, les titulaires de certaines offres avaient déjà pu profiter des contenus de Paramount+. Désormais, la plateforme est disponible pour tout le monde. Concrètement, le service abrite des dizaines et des dizaines de séries/films/émissions de TV/dessin animés et documentaires issus du catalogue de la Paramount.

On y trouve notamment l'intégrale de South Park par exemple, tous les films de la saga Star Trek (y compris la récente et excellente série Star Trek : Strange New Worlds), mais aussi des séries exclusives comme Your Honor, Yellowstone, Mayor of Kingstown ou encore les derniers spin-off de The Walking Dead (The Ones Who live et Daryl Dixon).

Côté films, il y a également de quoi faire avec l'intégrale de la saga Mission Impossible, Le Parrain, Sans un Bruit 1 et 2, tous les opus de Scream, ou de nombreux classiques comme Pulp Fiction, A la poursuite d'Octobre Rouge ou encore le chef d'oeuvre des frères Cohen No Country for Old Men.