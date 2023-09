HERO10 Black : la caméra GoPro revient à 269,99 € grâce à cette offre

Une caméra sportive GoPro est à l'honneur chez Rakuten ! Pour cette rentrée 2023, par l'intermédiaire du vendeur Boulanger, l'action cam HERO10 Black de la célèbre marque américaine est au prix de revient de 269,99 euros. Tous les détails de ce nouveau bon plan sont à consulter dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Direction le site Rakuten où, via la boutique officielle Boulanger, vous pouvez vous offrir une caméra GoPro à un prix très intéressant.

À l'occasion de cette rentrée 2023, la GoPro HERO10 Black est effectivement vendue par Rakuten au tarif de 299,99 euros. Grâce à l'achat effectué depuis le vendeur Boulanger, vous avez la possibilité de bénéficier d'un cashback de 30 euros si vous êtes membre du ClubR Rakuten. En prenant en compte ce cashback, la caméra d'action revient donc à 269,99 euros.

À propos de ses points forts, la GoPro HERO10 Black est équipée du processeur GP2 pour offrir aux utilisateurs des performances exceptionnelles avec des commandes tactiles réactives mais aussi le doublement de la fréquence d'images à toutes les résolutions disponibles comme le 5,3K à 60 images/seconde, le 4K à 120 i/s ou encore le 2,7K 240 i/s équivalent à un ralenti x8. On retrouve aussi un écran tactile de 5,7 pouces, le Bluetooth, le Wifi, l'HyperSmooth 4.0 permettant une fluidité incomparable et une stabilisation à tout instant, l'étanchéité jusqu'à 10 mètres ou bien encore un capteur de 23 mégapixels. Enfin, l'appareil est fourni avec un étui de transport, une batterie rechargeable, une fixation adhésive incurvée, une boucle de fixation et vis moletée et un câble USB-C.