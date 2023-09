Boulanger offre 80€ en carte cadeau Decathlon pour l’achat de la Galaxy Watch 6

Pendant encore quelques jours, vous pouvez profiter d’une carte cadeau Decathlon de 80€ pour tout achat d’une Samsung Galaxy Watch 6 ou Watch 6 Classic chez Boulanger ! On vous explique l’offre dans cet article.

Découvrir l’offre chez Boulanger

Pour vous aider à aborder cette rentrée avec énergie et motivation, Boulanger propose une offre exceptionnelle : 80€ de carte cadeau Decathlon offerts pour tout achat d'une Samsung Galaxy Watch 6 ou Watch 6 Classic.

Cette carte cadeau est envoyée par e-mail après votre achat, vous permettant ainsi de l'utiliser pour acquérir des équipements sportifs ou des vêtements de sport adaptés à vos activités préférées chez Decathlon. Une opportunité à ne pas manquer pour équiper votre poignet d'une montre connectée de qualité et obtenir en prime un bon d’achat important dans l’un des magasins de sport les plus complet en France.

Mais attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 10 septembre prochain (inclus). Elle est de plus limitée aux 1200 premiers clients !

La Samsung Galaxy Watch 6 : votre partenaire santé et fitness

La Samsung Galaxy Watch 6 est bien plus qu'une simple montre connectée. Elle allie élégance, fonctionnalités avancées et suivi de la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs de fitness. La Galaxy Watch 6 peut en effet surveiller votre fréquence cardiaque, la qualité de votre sommeil, votre niveau de stress, et même votre taux d'oxygène dans le sang. Vous serez ainsi mieux informé sur votre santé générale. Elle offre également une analyse approfondie de votre sommeil, vous aidant à comprendre vos cycles de sommeil et à améliorer la qualité de votre repos nocturne.

Côté activité physique, elle reconnaît automatiquement de nombreux types d'activités physiques, que ce soit la course, la marche, le vélo, la natation, et bien d'autres. Elle enregistre vos performances et vous donne des informations en temps réel pour vous aider à progresser. En prime, vous pouvez laisser votre téléphone à la maison pendant votre séance de jogging, car la Galaxy Watch 6 est équipée d'un GPS intégré qui enregistre précisément vos itinéraires. Elle est aussi résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres de profondeur, ce qui signifie que vous pouvez l'utiliser pour nager et suivre vos activités aquatiques.

Conçue pour vous suivre toute la journée et dans toutes vos activités, elle propose également une batterie pouvant offrir jusqu’à 2 jours d’autonomie avec une utilisation normale. Elle permet également de répondre à des appels, de recevoir des notifications, de contrôler votre musique et même d’utiliser des applications directement depuis votre montre, grâce à sa connectivité Bluetooth.

Tout savoir sur la Galaxy Watch 6

Et si vous recherchez le mariage parfait entre élégance et fonctionnalité, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic est faite pour vous. Elle conserve toutes les caractéristiques de la Galaxy Watch 6, mais avec une touche de sophistication supplémentaire.

Elle propose en effet un design premium avec un boîtier en acier inoxydable et une lunette tournante pour un look classique et intemporel. Elle est également personnalisable via une large variété de bracelets en cuir ou en métal. On apprécie également son écran Super AMOLED qui reste toujours allumé, vous permettant de consulter l'heure et vos données en un coup d'œil, même en plein soleil. Enfin, vous pouvez contrôler votre montre et obtenir des informations en utilisant simplement votre voix grâce à l'assistant vocal Bixby intégré.

Tout savoir sur la Galaxy Watch 6 Classic

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Boulanger.