La caméra de surveillance TP Link Tapo avec 3 accessoires est à -60 % chez Darty

Voici une superbe offre à ne pas rater ! Darty profite de l'arrivée de la saison printanière pour casser le prix d'un pack de sécurité incluant notamment une caméra de surveillance TP Link Tapo. Le pack en question bénéficie en effet d'une grosse réduction de 60 %.

En ce mois de mars 2025 et pendant une durée indéterminée, Darty vous offre la possibilité de faire une économie de 90 euros sur l'achat d'un pack de sécurité. Affiché en temps normal à 149,99 euros, le pack TP Link Tapo incluant une caméra de surveillance intérieure TP-Link Tapo C225, un capteur de mouvements connecté, un détecteur connecté d'ouverture/fermeture porte et fenêtre ainsi qu'un hub de connexion alarme voit son tarif diminuer à 59,90 euros seulement. Pour information, la remise de 60 % est effectuée automatiquement par le site marchand français.

À propos des caractéristiques, la TP-Link Tapo C225 comprise dans le pack de sécurité Darty est une caméra de surveillance intérieure qui possède une résolution 2K, ce qui permet d’avoir des images claires et détaillées. La caméra possède aussi un moteur rotatif (avec suivi de mouvement intelligent), une vision nocturne couleur, et une alarme sonore et lumineuse.

Cette caméra dispose également de l'audio bidirectionnel, d'un stockage sécurisé, du format vidéo H.264 et du Wi-Fi 2.4 Ghz 802.11 b/g/n. Enfin, l'appareil qui affiche des dimensions de 80 x 80 x 112 mm est accompagné d'un adaptateur secteur, de deux ancrages de montage, de deux vis de montage, d'une base de caméra, d'une batterie CR2450 et d'une pile CR2032.