Call of Duty Warzone : les développeurs regroupent les tricheurs sur un seul et même serveur

Les développeurs du mode Warzone de Call Of Duty : Modern Warfare ont décidé de regrouper les tricheurs en un seul et même serveur. Un moyen efficace et éprouvé pour lutter contre la tricherie, omniprésente sur le titre.

La guerre fait toujours rage sur le mode Warzone de Call of Duty : Moderne Warfare. Tandis que les joueurs s’affrontent encore et toujours pour être le dernier survivant de ce Battle Royale, les développeurs d’Infinity Ward se battent eux contre les tricheurs. Autant dire qu’ils sont malheureusement légions sur le jeu.

Après avoir banni 50 000 tricheurs du Battle Royale, le studio a dû trouver d’autres moyens pour endiguer le problème. En parallèle des périodes d’exclusions temporaires et définitives, les développeurs ont eu la bonne idée de renvoyer la monnaie de leur pièce aux tricheurs. Comment ? En les regroupant tous sur un seul et même serveur dédié. En effet, l’algorithme du matchmaking a été retravaillé pour rassembler les cheaters avérés sur les mêmes instances.

Des joueurs console passablement agacés

Tous ces joueurs mal intentionnés vont pouvoir goûter aux joies de se prendre un tir à la tête à 250 mètres à travers un mur. Cette décision intervient à point nommé, alors que de nombreux joueurs console ont décidé de stopper le cross-play, pour ne plus tomber face à des tricheurs sur PC. Pour rappel, sur Call Of Duty : Modern Warfare, Infinity Ward conseille d’opter pour le cross-play, afin que joueurs console et PC puissent jouer ensemble.

Cela permet notamment de nettement diminuer le temps pour trouver une partie et de jouer entre amis malgré des supports différents. Seulement, entre l’avantage certain des joueurs PC face aux joueurs console grâce au combo clavier-souris, et l’abus de tricheries en tout genre, les possesseurs de PS4 et Xbox One ont vite choisi de désactiver cette fonctionnalité. Au grand dam des développeurs. La mise en place de ce serveur réservé aux tricheurs pourra-t-il motiver les joueurs console à activer à nouveau le cross-play ? Rien n’est moins sur.

Pour rappel, cette technique a également été employée par les développeurs de Respawn Enterntainment sur Apex Legends. Le free-to-play fait lui aussi face à de nombreux cas de tricherie.

Source : Infinity Ward