Call of Duty Warzone : protégez ou sabotez un convoi de véhicules dans le nouveau mode Payload

Call of Duty Warzone va bientôt proposer un nouveau de jeu. Intitulé Payload, celui-ci sépare les joueurs en deux équipes de 20 qui devront, au choix, amener un convoi de marchandises en lieu sûr ou au contraire le saboter avant son arrivée. Il sera disponible dès le 15 juillet prochain.

À l’ère du battle royale, mieux vaut savoir se réinventer pour ne pas se laisser manger la concurrence. Cela, les mastodontes du genre l’ont bien compris. Que ce soit Fortnite qui invite de nouvelles célébrités à chaque saison, ou PUBG qui joue la carte du réalisme à tout prix, chacun est doté d’une identité bien distincte. Call of Duty Warzone, de son côté, suit son petit bout de chemin qui sera bientôt perturbé par l’arrivée de son rival de toujours, à savoir Battlefield 2042.

Tout comme les grands noms du genre, le jeu repose sur un système de saisons qui ramènent chacune leur lot de nouveauté. Justement, la saison 4 nommée Reloaded arrive à grands pas le 15 juillet prochain. Ce dernier amènera un tout nouveau mode de jeu intitulé Payload. Le principe est simple : 40 joueurs sont répartis en deux équipes de vingt. L’une doit conduire un convoi de composants satellites top secret en passant par divers points de contrôle. L’autre doit l’en empêcher à tout prix.

Call of Duty Warzone se dote d’un nouveau mode objectif

La partie est limitée dans le temps. L’équipe du convoi doit remplir chacun des objectifs qui lui sont donnés avant la fin du compte à rebours, tout en protégeant le convoi contre les attaques ennemies. Pour l’aider, elle peut acheter et construire divers obstacles et améliorations pour optimiser son véhicule et mettre des bâtons dans les roues de l’autre équipe. Elle remporte la partie lorsque tous les objectifs ont été atteints. L’équipe adverse gagne dans le cas inverse.

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un mode objectif comme on voit dans plusieurs autres jeux. Il se rapproche notamment des modes « protéger ou détruire » de GTA Online ou encore Red Dead Online. Activision prévient : le mode Payload « peut faire pencher la balance de la guerre entre Perseus et l’OTAN ». De quoi faire augmenter l’attente pour avant son arrivée. Pour l’occasion, le fichier d’installation passera de 8,9 Go à 9,2 Go sur chacune des plateformes.