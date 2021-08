Call of Duty Vanguard va connaître son baptême du feu avec l'ouverture de sa première alpha multijoueur du 27 août au 29 août. Activision vient de confirmer la nouvelle. Les joueurs pourront accéder à ce test technique sur PS4 et PS5. Seul le mode inédit Champion de la Colline sera disponible.

Malgré son arrivée sur consoles et PC le 22 octobre 2021, Battlefield 2042 ne restera pas seul très longtemps. En effet, Activision vient d'officialiser l'arrivée d'un nouvel opus de sa saga phare Call of Duty le 5 novembre 2021. Baptisé Call of Duty Vanguard, cet épisode prendra place à nouveau durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, le scénario s'accordera quelques libertés, puisque les développeurs nous invitent à découvrir une réalité alternative, durant laquelle l'armée allemande met tout en œuvre pour poursuivre les hostilités malgré la mort d'Adolf Hitler.

Après avoir diffusé un premier trailer explosif de Call of Duty Vanguard, Activision vient de divulguer plusieurs dates importantes, à commencer par l'ouverture de la première alpha multijoueur du titre. En effet, ce test technique ouvrira ses portes sur PS4 et PS5 du 27 au 29 août. D'après les dires de l'éditeur américain, les joueurs pourront y découvrir exclusivement un nouveau mode multijoueur : Champion de la Colline.

COD Vanguard dévoile son mode Champion de la Colline

Ce mode de jeu, inédit pour la franchise (pour pas pour un FPS), propose à des équipes de deux ou de trois joueurs de s'affronter dans un tournoi en plusieurs manches. Chaque participant dispose d'un nombre de vies prédéfinies, qui se reportent d'une manche à l'autre. Bien entendu, si vous tombez à court, vous êtes éliminé de la partie, laissant votre équipe en infériorité numérique. La dernière équipe debout remporte la partie.

Si le principe est bien connu des amateurs de Halo par exemple, Call of Duty Vanguard intègre néanmoins une petite subtilité pour se démarquer du traditionnel mode Roi de la Colline. En effet, le titre inclut un soupçon d'économie dans ce mode de jeu. En effet, chaque kill effectué permet aux joueurs de gagner de l'argent, qu'ils peuvent ensuite dépenser entre chaque manche pour acheter de nouvelles armes, des capacités ou des Killstreaks (drone, bombardement, etc.).

Comme dit plus haut, seuls les joueurs Playstation pourront s'essayer à cet alpha. Ils pourront y accéder via le menu de Warzone, de Modern Warfare ou de Call of Duty : Black Ops Cold War. Une bêta ouverte à tous les joueurs se tiendra quant à elle du 18 au 20 septembre 2021.

Source : Polygon