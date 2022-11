Call of Duty Modern Warfare 2 : des joueurs achètent une arme sur eBay pour la débloquer

Call of Duty Modern Warfare 2 vient de lancer sa première saison multijoueur. Evidemment, les joueurs peuvent débloquer de nouvelles armes via le Pass Combat. Mais certains n'ont pas hésité à sortir leur carte bleue sur eBay pour les obtenir plus rapidement.

Call of Duty Modern Warfare 2 vient tout juste d'accueillir sa première saison multijoueur. Comme d'habitude, qui dit saison dit passe de combat. En jouant aux différents modes de jeux, que ce soit en multi classique, via le nouveau mode DMZ ou bien dans Warzone 2.0, les joueurs pourront obtenir des jetons de combat à dépenser pour débloquer divers éléments cosmétiques.

Vous connaissez la chanson, il est possible d'acquérir des bannières, des emblèmes, des breloques, sans oublier des skins pour vos armes et vos opérateurs. Par ailleurs, Activision inclut avec cette 1re saison trois nouvelles armes : le fusil d'assaut M13B, la SMG BAS-P et le fusil de sniper Victus XMR.

Si ces trois armes peuvent être déverrouillées gratuitement (que vous ayez acheté le pass saisonnier ou non), il faudra toutefois progresser à la sueur de votre front pour acquérir suffisamment de jetons pour les acquérir. Et visiblement, cela n'enchante pas les joueurs les plus impatients.

Des joueurs sortent la carte bleue sur eBay pour débloquer des armes

D'autant que le M13B, contrairement aux deux autres armes de la saison, nécessite de relever un défi plutôt ardu dans le mode DMZ pour être débloquée. Mais pas d'inquiétude, puisque des joueurs ont trouvé une astuce pour s'éviter cette peine.

En effet, si l'un de vos amis a déjà le fusil d'assaut en sa possession, il suffit de se rendre dans le mode DMZ, de déposer l'arme au sol et de laisser vos coéquipiers s'extraire avec l'arme en main pour la débloquer définitivement.

Bien entendu, cette méthode fonctionne uniquement si vous avez un ami déjà en possession de l'arme dans son râtelier. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous tourner vers eBay. Des joueurs visiblement habités par la fibre de l'entreprenariat proposent leurs services sur le célèbre site de e-commerce pour aider d'autres joueurs à obtenir le précieux pétoire. Moyennant rétribution évidemment.

En échange de 5 euros en moyenne, le vendeur contacte l'acheteur pour le rejoindre dans une partie DMZ et lui déposer l'arme pour qu'il puisse s'extraire avec. L'arme étant illimitée, ceux qui proposent ce genre de service peuvent amasser un joli pactole. Rappelons que Warzone 2.0 comptabilise déjà 25 millions de joueurs…

