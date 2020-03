Call of Duty : le prochain épisode se déroulerait durant la guerre du Vietnam et la guerre froide

Le prochain épisode de la série Call of Duty changera de décors. Un leaker dévoile que le scénario emmènera les joueurs autour des années 60, au temps de la guerre du Vietnam et de la guerre froide. Fini donc les conflits dans les temps modernes. En outre, la même source indique que les fans de zombies seront ravis.

L’actualité Call of Duty est riche cette semaine. D’une part, Warzone, le Battle Royale de Modern Warfare, se dote cette semaine d’un mode solo pour tous ceux qui n’ont pas encore trouvé d’escouade ou qui, tel Rambo, se suffisent à eux même. Rappelons que Warzone est disponible depuis un peu plus d’une semaine sur PC, Xbox One et PS4. Et d’autre part, de nouvelles informations ont été dévoilées à propos du prochain Call of Duty qu’Activision appelle pour l’instant « Call of Duty 2020 ».

Le compte Twitter « The Gaming Revolution » a publié plusieurs informations à propos du prochain opus de la licence dont la sortie est prévue cette année. Ce compte, que les habitués des fuites et des rumeurs sur la série connaissent bien, révèle que ce futur jeu n’emmènera pas les joueurs au coeur de conflits modernes ou futurs, comme cela a été le cas avec les derniers Modern Warfare, gros succès de l’année dernière, ou Black Ops 4. Le théâtre des opérations sera situé dans le passé, comme pour Call of Duty – WWII.

Déjà une petite vidéo pour se faire une idée

Le saut dans le temps ne sera cependant pas aussi important, puisque le scénario serait basé sur la guerre du Vietnam et la guerre froide. Soit entre les années 50 et les années 80 (la guerre du Vietnam a démarré en 1955 pour se terminer 20 ans plus tard). Une courte vidéo a également été postée sur Twitter, laquelle montrerait un peu de gameplay du prochain Call of Duty avec une ambiance préfabriquée et des armes un peu moins futuristes que précédemment.

Quelques petites informations supplémentaires ont été disséminées par les leakers en charge de The Gaming Revolution. D’abord, la guérison manuelle serait de retour. Ensuite, ils affirment que les zombies devraient également refaire leur apparition. Cela rappelle bien évidemment Black Ops 4, épisode développé par Treyarch qui serait également en charge de ce nouvel opus. Enfin, de nouveaux opérateurs seraient prévus. Reste à savoir si tout cela est vrai.