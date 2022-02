Assassin’s Creed pourrait revenir aux sources dans un nouvel opus en 2023

La saga phare d'Ubisoft Assassin's Creed pourrait revenir en 2023. C'est en tout cas ce que révèle le journaliste réputé Jason Schreier chez Bloomberg. Selon ses informations, ce projet, conçu au départ comme une nouvelle extension de AC Valhalla, s'est progressivement transformé en un véritable nouvel opus. Et visiblement, un retour à l'infiltration serait prévu par l'éditeur.



Si Assassin's Creed s'est fait connaître au départ comme un jeu d'assassinat où la furtivité et l'infiltration sont les maîtres mots, la saga a modifié sa formule d'épisode en épisode pour se rapprocher au final d'un RPG Action-Aventure en monde ouvert. Cette nouvelle approche a pris forme véritablement avec Assassin's Creed Origins en 2017, avant d'être démocratisée sur AC Odyssey et le dernier opus en date AC Valhalla.

Et si AC Valhalla a été un succès commercial, beaucoup de joueurs ont regretté l'abandon de cette partie essentielle du gameplay. Certains ont également pointé du doigt la générosité excessive du jeu. En effet, il vous faudra pas moins d'une centaine d'heures pour compléter à 100 % le titre, entre les quêtes annexes et principales, l'amélioration du village, les pillages, ou le ramassages des différents collectibles. Et encore, vous pouvez rajouter des dizaines d'heures supplémentaires en comptant les récentes extensions (et celle à venir en mars 2022).

Un retour à la furtivité pour Assassin's Creed en 2023 ?

Or et d'après le journaliste réputé Jason Schreier de Bloomberg, un nouvel opus est d'ores et déjà dans les cartons. Selon ses informations, cet épisode pourrait débarquer sur nos consoles et PC d'ici la fin d'année 2022 ou en début 2023 au plus tard. Il s'agissait au départ d'une nouvelle extension pour AC Valhalla centrée sur le personnage de Basim, membre de l'ordre des Assassins présent au casting de Valhalla.

Finalement, Ubisoft aurait décidé d'en faire un opus à part entière. Une pratique qui n'est pas nouvelle, puisque Naughty Dog a fait de même avec Uncharted The Lost Legacy, pensé à l'origine comme un stand-alone d'Uncharted 4. Selon ses sources, l'éditeur français voudrait revenir aux sources de la saga avec cet opus, avec un gameplay bien plus axé sur la furtivité et l'infiltration, le tout prenant place dans un univers bien plus restreint.

En effet, le joueur serait amené à évoluer dans la ville de Bagdad au IXe siècle, et pourrait donc offrir une expérience bien plus proche du premier opus. Bien entendu, il conviendra de prendre ces informations avec des pincettes, tout en gardant en mémoire que la réputation de Jason Schreier n'est plus à faire. Pour rappel, une série Assassin's Creed est toujours en préparation sur Netflix.

Source : Bloomberg