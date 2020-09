La Californie interdit la vente de voitures diesel et essence à partir de 2035

La Californie va interdire la vente de voitures neuves avec un moteur diesel ou à essence dès 2035. Seules les voitures alimentées par l'électricité et l'hydrogène seront donc autorisées. Cette mesure vise à lutter contre le réchauffement climatique.

Ce mercredi 23 septembre, Gavin Newsom, gouverneur démocrate de Californie, a signé une ordonnance interdisant la vente de voitures diesel et essence dès 2035. “C'est la mesure la plus efficace que notre État puisse prendre pour combattre le changement climatique” avance Gavin Newsom dans un communiqué de presse. L'ordonnance demande au bureau chargé de la qualité de l'air de Californie de mettre au point une législation. Dans les faits, la loi n'a donc pas encore été actée.

La Californie bannit les voitures à moteur thermique afin de lutter contre le réchauffement climatique

“Les voitures ne devraient pas faire fondre les glaciers ou augmenter le niveau des océans pour menacer nos plages et nos côtes adorées” souligne le gouverneur de la Californie, très engagé dans la lutte contre le changement climatique. Le communiqué souligne que le secteur des transports génère plus de 50% des émissions de dioxyde de carbone de l'Etat le plus riche des Etats-Unis. Dans la foulée, l'interdiction devrait pousser les constructeurs automobile à innover encore davantage.

Dès 2035, seuls les véhicules équipés d'un moteur électrique ou alimenté par l'hydrogène seront donc commercialisés sur le sol californien. Certains modèles hybrides seront tolérés. D'après Gavin Newsom, cette mesure va rapidement diminuer de 35% les émissions de gaz à effet de serre et de 80% celles d'oxyde d'azote, les particules responsables du réchauffement climatique. Les voitures vendues sur le marché de l'occasion ne sont pas concernées par les mesures annoncées par Gavin Newsom. En 2035, tous les californiens pourront toujours posséder ou revendre un véhicule alimenté par un moteur thermique.

“Nous avons laissé les voitures polluer l'air que nos enfants et nos familles respirent. Les Californiens ne devraient pas avoir à se soucier si leurs voitures donnent de l'asthme aux enfants. Nos voitures ne devraient pas aggraver les feux de forêts […] Les voitures ne devraient pas faire fondre les glaciers ou augmenter le niveau des océans pour menacer nos plages et nos côtes adorées” souligne le gouvernement démocrate en référence aux feux de forêt qui ont fait plus de trente morts et détruit des milliers de bâtiments. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique est en partie responsable des conditions climatiques extrêmes qui conduisent aux feux de foret.

Certains pays envisagent aussi de bannir les voitures thermiques dans les années à venir. Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, souhaite bannir les voitures à moteur thermique du territoire britannique dès 2030. De son côté, la France ambitionne d’interdire la vente de véhicules thermiques d'ici 2040. Afin de préparer la transition, le gouvernement français réfléchit déjà à interdire les publicités pour les voitures thermiques.