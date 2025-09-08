Caché dans une image, ce dangereux malware est indétectable par les antivirus

Une campagne de phishing utilisant un malware dissimulé dans des fichiers image vient d'être découverte après avoir fait des victimes. Et pour cause : le programme malvaillant n'était pas détecté par les antivirus.

Face aux outils de détection de plus en plus sophistiqués, les cybercriminels doivent redoubler d'imagination et de savoir-faire pour que leurs malwares passent entre les mailles du filet. À ce jeu-là, tous les coups sont permis : du texte texte invisible qui vide votre compte bancaire aux ondes sonores agissant sur les pixels de votre écran d'ordinateur pour voler des données personnelles. La découverte d'une campagne de phishing dévoile un autre procédé vicieux.

Active, elle est jusque là passée sous les radars des programmes de surveillance. La plateforme VirusTotal, sur laquelle vous pouvez faire analyser un fichier douteux ou une adresse Web qui vous semble suspecte, a pu s'en rendre compte en ajoutant le support d'un certain type de fichier à son outil IA : les SVG. Ce format permet notamment de proposer des images s'adaptant à toutes les tailles sans perte de qualité. Certains sont agrémentés d'un cadeau empoisonné.

Ce malware passe à travers les antivirus en se cachant dans une image

Dans la campagne qui nous intéresse ici, les SVG sont utilisés pour afficher des copies de sites légitimes, en l’occurrence ceux du gouvernement colombien. La page lance le téléchargement d'un archive contenant un malware en faisant croire qu'il s'agit d'un document officiel dont la victime doit prendre connaissance.

“Le site de phishing comprend des numéros de dossiers […] et des repères visuels pour renforcer la confiance, le tout créé dans un fichier SVG“, lit-on sur le blog de VirusTotal. Le fichier en question est jugé comme sûr par les antivirus traditionnel. Ce n'est qu'une fois passé à la moulinette de l'IA Code Insight, qui identifie des comportements potentiellement malveillants, que plus de 500 SVG infectés ont pu être découvert. Bien qu'ils concernent uniquement la Colombie à ce stade, il est certain que le procédé va s'exporter ailleurs dans le monde. Prudence.