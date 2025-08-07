Microsoft va mieux vous protéger des malwares sans que vous vous en rendiez compte

Microsoft annonce le test d'un nouvel outil entièrement dédié à la lutte contre les programmes malveillants. En tant qu'utilisateur, vous ne le verrez jamais, et pourtant il aidera à vous protéger.

Les malwares sont un fléau. On ne compte plus les campagnes menées par les cybercriminels pour nous faire installer un programme malveillant et, au final, nous voler données personnelles, argent et autres. Pour lutter contre ce phénomène, il y a plusieurs approches. L'une d'elles consiste à repérer comment les pirates cherchent à diffuser leur malware, par exemple par l'intermédiaire de faux sites Internet. Une autre nécessite de comprendre le fonctionnement du programme pour le contrer, notamment si ce dernier chiffre le contenu d'un PC et empêche d'y accéder.

Tout ce travail se fait en coulisse. L'utilisateur ne le voit pas, mais même s'il n'est pas directement concerné, cela permet d'offrir une meilleure protection. Microsoft veut participer à l'effort collectif à l'aide d'un nouvel outil actuellement en phase de test et aux premiers résultats prometteurs. Son but est simple : analyser et classifier des programmes afin d’identifier les menaces tout seul, sans intervention humaine. Comment va-t-il s'y prendre ?

Voici comment Microsoft va muscler la lutte contre les malwares

Pour agir en toute autonomie, l'outil qui pour l'instant porte le nom de Project Ire (littéralement Projet Colère) s'aidera sans surprise de l'intelligence artificielle. Côté analyse, il fera appel à la rétro-ingénierie. Son but est donc de comprendre comment fonctionne un programme, ce qu'il fait et s'il est dangereux ou non. Le travail des experts en cybersécurité, mais automatisé. Une fois l'analyse effectuée, le logiciel est classé comme malveillant ou inoffensif.

Testé sur une base de données publique contenant des pilotes Windows (tous légitimes), Project Ire a correctement classifié 90 % des fichiers et seulement 2 % ont été identifiés comme des menaces alors que ce n'était pas le cas. Sur une base d'environ 4 000 fichiers cette fois-ci dangereux, 9 sur 10 bien été caractérisés, avec 4 % de faux positifs.

“Notre objectif est d'optimiser la vitesse et la précision du système afin qu'il puisse classer correctement les fichiers, quelle que soit leur source, dès la première détection. À terme, notre vision est de détecter les nouveaux malwares directement en mémoire, à grande échelle“, résume Microsoft. Ça semble bien parti pour en tout cas.