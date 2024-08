Les développeurs de jeux vidéo affirment que la PS5 Pro arrive bientôt, ils en parlent ouvertement

Lors de la Gamescom 2024, un grand salon du jeu vidéo, plusieurs développeurs ont parlé sans détour de l'arrivée de la PlayStation 5 Pro. La console n'a plus rien d'un secret et sa sortie serait proche.



On entend parler de la PlayStation 5 Pro depuis pas mal de temps maintenant. Après la PS4 Pro, il était logique de penser que Sony allait renouveler l'expérience avec sa dernière console de salon. Au fil des rumeurs, il est devenu de plus en plus évident que le fabricant préparait une successeure à la machine sorti en 2020, permettant de faire patienter les joueurs jusqu'à la PS6.

Désormais, la sortie de la PS5 Pro n'est plus qu'un secret de polichinelle. Lors de la Gamescom 2024, grand salon du jeu vidéo s'étant déroulé à Cologne entre le 21 et le 25 août, les développeurs de différents studios ont parlé la prochaine console de Sony sans chercher se cacher. Les quelques personnes qui doutaient encore de son existence seront rassurées.

Les développeurs de jeux vidéo parlent tous de l'arrivée imminente de la PlayStation 5 Pro

Lorenzo Fazio, journaliste pour le média italien spécialisé Multiplayerit, explique que la future console de Sony a été évoquée sans ambiguïté : “un développeur, dont je ne citerai pas le nom, a laissé échapper la confirmation que la ps5 pro arrive. Ils m'ont dit qu'ils voulaient sortir leur jeu d'ici la fin de l'année mais ont décidé de ralentir le développement car la PS5 [Pro] arrive“.

Ce qui n'est pas clair en revanche, c'est l'intention des développeurs en question. On ne sait pas s'ils veulent retarder leur titre pour qu'il soit disponible sur la PS5 Pro, ou pour qu'il évite l'arrivée de la machine et soit éclipsé par cette dernière.

L'homme n'est pas le seul avoir eu vent de la nouvelle plateforme du constructeur japonais. Un autre développeur s'est par exemple confié à un journaliste de Wccftech en indiquant avoir reçu la fiche technique de la PS5 Pro (qu'il n'a pas dévoilé), en précisant que le moteur graphique Unreal Engine 5 tournera beaucoup mieux dessus que sur la PlayStation 5 actuelle. L'heure d'une annonce officielle semble donc s'approcher à grands pas, avec une sortie estimée entre fin 2024 et début 2025.