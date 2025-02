C8 et NRJ 12 quittent la TNT le 1er mars, les recours sont épuisés

Le Conseil d’État a validé la décision de l'Arcom de retirer leur fréquence TNT à C8 et NRJ12, qui vont disparaître dans quelques jours.

Un retournement de situation était peu probable, C8 et NRJ12 vont bien quitter la TNT dès le 1ᵉʳ mars 2025. Le Conseil d’État, la plus haute juridiction administrative du pays, a estimé que la décision prononcée par l'Arcom était légitime. Les deux chaînes seront remplacées à partir du 6 juin 2025 par LCP/Public Sénat sur le canal 8 et par Gulli sur le canal 12.

Dans le cas de C8, le Conseil d’État a donné raison à l'Arcom, qui accusait la chaîne de nombreux manquements à ses obligations en termes de maîtrise de l’antenne et du respect des droits de la personne. Le manque de diversité dans l'offre de programmes ainsi que le déficit financier chronique de C8 n'ont pas joué non plus en sa faveur.

Clap de fin pour C8 et NRJ12 sur la TNT

En ce qui concerne NRJ 12, la “place prépondérante” occupée par les rediffusions et les émissions de téléachat dans sa grille TV ont été mentionnées pour justifier la perte de sa fréquence TNT. Les projets des chaînes OFTV (Ouest France) et de T18 (de l'éditeur de presse magazine CMI) ont quant à eux apporter des garanties suffisantes, selon l'institution. “Aucune erreur d’appréciation” n'a donc été commise par l'Arcom, dont l'action est tout à fait légale, fait savoir le Conseil d'État.

“Un écosystème tout entier se retrouve sacrifié”, a réagi Canal+, propriétaire de C8. En guise de représailles, Canal+ a déjà décidé de retirer sa chaîne principale de la TNT également, ce qui devrait lever certaines obligations de financement dans l'audiovisuel et le cinéma français. Il faudra donc passer par le satellite ou les fournisseurs d'accès à internet pour accéder à Canal+, alors que 16,6 % des foyers français équipés d'une TV ont recours à la TNT comme unique moyen de regarder la télévision, d'après un récent rapport de l'Arcom.

De son côté, NRJ12 se réserve la possibilité d'envoyer l'affaire devant la Commission européenne et la CEDH (Cour européenne des droits de l’Homme), tous les recours étant épuisés en France. Retrouvez ici la liste des nouveaux canaux de la TNT.

Source : Le Parisien