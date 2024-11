L’IPTV gagne du terrain en France, bien aidée par le déploiement de la fibre

L'IPTV grignote peu à peu la TNT dans les usages des Français. Ceux-ci restent par contre fidèles à la télévision en linéaire et aux box des opérateurs.

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a publié les résultats de son observatoire de l'équipement audiovisuel des foyers de France hexagonale pour le visionnage de la télévision lors du premier semestre 2024. On tire plusieurs enseignements de ce rapport.

Le premier est la domination confirmée de l'IPTV pour accéder aux contenus télévisuels. Il est devenu “l’unique mode d’accès pour près de 50 % des foyers équipés d’un téléviseur”, apprend-on. Une progression fulgurante permise notamment par le déploiement de la fibre optique. Conséquence, la TNT est de moins en moins populaire, plébisicitée uniquement par 38,5 % des usagers, soit une baisse de 2,8 points sur un an. Moins de la moitié (16,6% des foyers équipés d'une TV) a recours à la TNT comme unique moyen de regarder la télévision. Ce mode d'accès à la TV reste néanmoins bien implanté dans l'ouest de la France.

La télévision linéaire et les box FAI font de la résistance

Malgré l'adoption massive des Smart TV (87,2 % des foyers accédant à internet et équipés d’un téléviseur), les utilisateurs font toujours confiance à la box de leur FAI pour accéder à leurs contenus (83,7%), plutôt que de passer par le système de leur Smart TV (54 %). On pouvait les penser désuettes, mais les box opérateurs ont toujours la cote auprès des Français.

La télévision en linéaire reste l’usage le plus pratiqué en IPTV. Mais les usages varient fortement selon l'âge. Les plus de 50 ans favorisent les programmes TV en direct, qui ne font même pas partie des trois usages les plus courants chez les moins de 25 ans, qui préfèrent la vidéo à la demande, la musique et les jeux vidéo en ligne. 50,3 % des individus prennent en compte la compatibilité UHD lors de l'achat d'un nouveau téléviseur. 25,9 % s'intéressent aussi à la prise en charge du format HDR.

“Les foyers disposent en moyenne de 5,7 écrans permettant de regarder des vidéos”, explique l'Arcom, un chiffre stable depuis quelques années. Le smartphone est l'écran le plus répandu (92 % des foyers en sont équipés au moins d'un), devant le téléviseur (89,7 %), l’ordinateur (87 %) et la tablette (47,5 %). Avec l'apparition des nouveaux écrans, le téléviseur n'est plus aussi indispensable qu'avant, surtout chez les jeunes, les CSP+ et les personnes vivant dans de grandes agglomérations.