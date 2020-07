Box Internet : le Conseil national du numérique ne veut plus de forfait illimité

Les forfaits illimités sur les box Internet, bientôt de l’histoire ancienne ? C’est en tout en cas le souhait du Conseil national du numérique, qui vient de publier un rapport dont le sujet porte sur la réduction de l'empreinte carbone du numérique français. Ce document comporte 50 mesures, dont certaines plutôt polémiques.

Alors que Bouygues pourrait bientôt sortir une nouvelle box Android TV pour concurrencer la récente Freebox POP, le Conseil nationale du numérique (CNN) vient d’annoncer une mesure qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur les habitudes des opérateurs et des internautes. En effet, le CNN a rendu ce lundi 13 juillet 2020 un rapport de 160 pages portant sur la réduction de l'empreinte carbone du numérique français.

Le document détaille une cinquantaine de mesures sur « la sobriété numérique et le numérique au service de la transition écologique et solidaire ». À l’instar de la proposition pour abaisser la vitesse à 110 km/h de la Convention Citoyenne pour le climat, certaines idées du CNN déclenchent des levées de boucliers immédiates.

Le @CNNum publie, en partenariat avec le @hc_climat une feuille de route sur l'environnement et le numérique constituée de 50 mesures sur la sobriété numérique et le numérique au service de la transition écologique et solidaire ➡️https://t.co/HKof247WEY pic.twitter.com/MsEKSiP2dh

— CNNum (@CNNum) July 9, 2020