Bouygues Telecom réclame 78 millions d’euros à Orange pour les pannes sur le réseau ADSL

Bouygues Telecom en a marre des pannes à répétition sur le réseau cuivre ADSL. L'opérateur compte bien obtenir réparation, et c'est pourquoi il a décidé d'attaquer Orange en justice. Il réclame 78 millions d'euros en dédommagement.

Comme vous le savez peut-être, Orange a annoncé en septembre 2020 le démantèlement de son réseau cuivre ADSL, installé en grande partie dans les années 70, d'ici l'horizon 2030. Les travaux doivent justement débuter en 2023, et Orange s'est d'ores et déjà engagé à ne plus proposer de forfaits ADSL. Bien entendu, en parallèle, l'opérateur compte bien poursuivre le déploiement massif de la fibre optique.

Malgré tout, les principaux opérateurs du pays louent encore de nombreuses lignes ADSL à Orange. Il faut dire que plus d'un client sur deux en France est encore abonné à une offre ADSL ou RTC. De fait, il est essentiel d'effectuer des maintenances régulières du réseau.

Et justement, cela fait plusieurs années déjà que Bouygues, SFR et Free pointent du doigt une dégradation continuelle du service, notamment dans les zones où la fibre n'est pas encore disponible. Comme l'ont révélé nos confrères du Figaro en 2018, les opérateurs n'ont pas hésité à accuser Orange de ne plus entretenir son réseau cuivre.

Bouygues attaque Orange pour défaut d'entretien du réseau ADSL

Et pour Bouygues Telecom, c'en est trop visiblement. La filiale dédiée aux télécoms de la célèbre entreprise de BTP a décidé d'attaquer Orange en justice devant le tribunal judiciaire de Paris si l'on en croit le site L'informé. Sans surprise, Bouygues estime qu'Orange a réduit volontairement ses investissements dans la maintenance de son réseau cuivre au profit de la fibre optique.

En résulte donc des pannes et des défaillances à répétition, qui en plus de nuire à l'image de marque de Bouygues, causent un “préjudice commercial” conséquent. De fait, Bouygues réclame la coquette somme de 78 millions d'euros à Orange en guise de dédommagement.

Il faut préciser que Bouygues Telecom loue actuellement plus de 2 millions de lignes ADSL à Orange pour 9,65 euros par mois, soit une facture mensuelle de 20 millions d'euros par mois. En d'autres termes, Bouygues réclame donc le remboursement d'environ 4 mois de location. Notez par ailleurs que l'ancien France-Télécom milite depuis quelques mois auprès de l'ARCEP pour augmenter ce tarif à 12,65 €/mois, toujours dans l'optique de financer son démantèlement à venir. Or, aux yeux des autres opérateurs, il s'agit d'une énième tentative d'Orange pour revoir à la hausse la rentabilité d'un actif amorti depuis de nombreuses années maintenant.