Bouygues Telecom propose une offre fibre avec TV + 180 chaînes pour 19,99€ !

En ce moment chez Bouygues Telecom, vous pouvez profiter d’une offre exceptionnelle : une Série Spéciale Bbox avec la fibre optique et 180 chaînes TV pour moins de 20€ par mois. On vous détaille l’offre ci-dessous.

La rentrée scolaire est souvent synonyme de dépenses importantes, mais aussi de nouveaux départs. Et pour vous aider dans cette période parfois difficile pour le porte-monnaie, Bouygues Telecom frappe un grand coup et vous offre une opportunité exceptionnelle pour commencer l’année du bon pied : une offre Internet avec la fibre optique et la TV à prix mini !

Pendant quelques jours seulement, Bouygues Telecom propose en effet la Série Spéciale Bbox + la fibre à seulement 19,99€/mois pendant 12 mois, puis 37,99€/mois (engagement 12 mois).

Une offre de fibre optique complète à moins de 20€/mois

Pour ce prix défiant toute concurrence, cette offre inclut :

L’Internet par fibre optique avec jusqu’à 1Gb/s en téléchargement et 700Mb/s en envoi

La TV avec plus de 180 chaînes et un décodeur TV Bbox 4K

La téléphonie fixe avec les appels illimités vers les fixes et mobiles en France + vers les fixes de plus de 110 pays

Vous profitez ainsi d’un débit puissant qui permet à toute la famille de profiter d’une connexion Très Haut Débit sans faille. Avec cette offre, vous pouvez par exemple télétravailler dans une pièce, pendant que quelqu’un d’autre joue à des jeux vidéo en ligne ou encore regarde des séries et des films en très haute définition, et ce, sans ralentissement.

Avec Bouygues Telecom, vous bénéficiez en prime d’un réseau sans fil de haute qualité. Selon le Baromètre WiFi des connexions Internet résidentielles en France métropolitaine publié en juillet 2022, l’opérateur propose en effet le réseau WiFi n°1 en France.

L’installation de la fibre de Bouygues Telecom est très facile et vous pouvez configurer votre Bbox facilement et rapidement grâce à l’application Bouygues Telecom.

Côté TV, la Série Spéciale Bbox pour la rentrée scolaire est tout aussi intéressante. Elle propose en effet plus de 180 chaînes et ne s’arrête pas là ! Grâce au décodeur TV Bbox 4K, vous pouvez en effet accéder depuis votre TV à toutes vos applications de streaming préférées comme Netflix, Canal+, Youtube ou encore Prime Video. La qualité d’image est de plus au rendez-vous avec la 4K pour profiter de tous vos contenus préférés dans les meilleures conditions possibles.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.