Rentrée scolaire : 5 forfaits de 20Go à 250Go à un prix imbattable chez LycaMobile !

Profitez de la rentrée scolaire pour souscrire une offre mobile à un prix imbattable ! Et bonne nouvelle : pendant quelques jours, LycaMobile propose 5 forfaits mobile de 20Go à 250Go à partir de seulement 5,99€/mois. On vous en dit plus ci-dessous.

Quelle meilleure période que la rentrée scolaire pour revoir votre forfait mobile et vous assurer que vous profitez bel et bien de la meilleure offre possible en fonction de vos besoins ? Que vous soyez un grand utilisateur de données, un amateur de conversations téléphoniques ou simplement à la recherche de l’équilibre parfait, on a trouvé 5 forfaits qui répondront à toutes vos envies !

Rendez-vous dès maintenant chez LycaMobile pour profiter de leurs offres 5G imbattables du moment avec un max de data pour un prix mini. L’opérateur propose :

Un forfait 20Go pour 5,99€/30 jours

Un forfait 80Go pour 7,99€/30 jours

Un forfait 120Go pour 9,99€/30 jours

Un forfait 150Go pour 11,99€/30 jours

Un forfait 250Go pour 18,99€/30 jours

La 5G à prix mini avec un max de data chez LycaMobile

Avec ces 5 forfaits, LycaMobile fait fort et propose des offres mobiles 5G à un prix défiant toute concurrence. Les enveloppes mobiles en France métropolitaine vont de 20Go à 250Go et jusqu’à 17,6Go dans l’Union européenne. En prime, toutes ces offres mobiles incluent les appels nationaux et les SMS en illimité. Vous pouvez ainsi utiliser votre smartphone autant que vous le souhaitez et rester en contact avec vos proches sans restrictions.

Avec LycaMobile, vous bénéficiez de plusieurs avantages de taille. L’opérateur ne propose aucun contrat et vous pouvez ainsi changer ou annuler votre offre à tout moment. Il ne contrôle pas votre crédit et offre un réseau 4G et 5G fiable avec les appels et SMS illimités.

Alors qu’attendez-vous pour découvrir toutes les offres LycaMobile et faire le plein d’Internet mobile sans vous ruiner ?

Cet article est une publication sponsorisée proposée par LycaMobile.