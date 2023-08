Pour la rentrée 2023, Bouygues Telecom suggère aux adolescents de faire le plein de gigas en leur donnant la possibilité de bénéficier d'un forfait mobile évolutif (pouvant aller jusqu’à 20 Go) pour seulement 6,99 euros par mois.

Voir le forfait évolutif 1 à 20 Go chez Bouygues Telecom

À quelques jours de la rentrée scolaire 2023, l’opérateur Bouygues Telecom a pris la décision de lancer une série spéciale et baptisée “Le forfait qui grandit avec votre ado”.

Avec l’offre mobile en question, les parents peuvent ainsi permettre à leurs enfants scolarisés au collège ou au lycée de profiter d’un forfait évolutif allant de 1 Go à 20 Go au fil du temps.

Le forfait évolutif 1 à 20 Go de Bouygues Telecom en détails

Avec un prix bloqué de 6,99 euros par mois pour les clients Bbox (ou 8,99 euros par mois pour les non-clients), le forfait évolutif de Bouygues Telecom se présente de cette façon :

Au début : l’adolescent aura droit à 2 heures d'appels ; à des SMS/MMS illimités en France métropolitaine ; et à 1 Go de data utilisable au sein de l'Europe, dans les DOM et en Andorre

; à des SMS/MMS illimités en France métropolitaine ; et à 1 Go de data utilisable au sein de l'Europe, dans les DOM et en Andorre Au bout de 6 mois : les parents auront accès au palier supérieur et pourront faire évoluer le forfait depuis l’espace client. L’adolescent disposera alors de 10 Go d’internet mobile en Europe, dans les DOM et en Andorre ; et des SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

d’internet mobile en Europe, dans les DOM et en Andorre ; et des SMS/MMS illimités en France métropolitaine. Au-delà de la période d’un an : l’adolescent pourra accéder au dernier palier qui comprend 20 Go d’internet mobile en Europe/DOM et en Andorre ; et des SMS/MMS illimités en France métropolitaine.

En plus de ce forfait évolutif, il faut savoir que Bouygues Telecom propose d’accompagner l’offre mobile avec un smartphone à prix réduit. On retrouve surtout le Xiaomi Redmi Note 12, le Samsung Galaxy A14 et le Honor 70 Lite.

Pour en finir avec la série spéciale Bouygues Telecom, la souscription du forfait mobile dispose de divers avantages comme un forfait bloqué pour garder le contrôle sur la facture, un téléphone de prêt gratuit pour rester joignable en cas de vol ou de panne, une réduction de 30% sur la réparation du mobile de l'ado en cas de casse (chez un partenaire de l'opérateur) et la désactivation de l'option blocage pour lui permettre de vous contacter depuis l'étranger.

Tout savoir sur le forfait évolutif de Bouygues Telecom

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Bouygues Telecom.