Bouygues Telecom propose le meilleur réseau en 4G et SFR le meilleur en 4G+, selon nPerf

Spécialisé dans la mesure de débit, nPerf a publié l’édition 2019 de son baromètre de la couverture 4G et 4G+ en France. Selon ce dernier, le réseau 4G de Bouygues Telecom reste le plus dense, tandis que celui de SFR en 4G+ est le meilleur. Cependant, Free et Orange s’améliorent.

En 2012, Bouygues Telecom a eu une riche idée : convertir son réseau 2G vieillissant sur la bande des 800 MHz en réseau 4G. Résultat : l’opérateur disposait rapidement d’un réseau 4G national, quand la concurrence développait localement leurs réseaux dans les grandes villes françaises. Presque dix ans plus tard, Bouygues Telecom est toujours en tête des opérateurs de réseau en termes de couverture 4G de la population française, même si Orange et SFR ont depuis largement rattrapé leur concurrent.

Lire aussi : Couverture 4G : l’ANFR fait un bilan positif avec près de 50 000 sites autorisés en décembre 2019

Cette information est la première des conclusions à tirer du baromètre 2019 de la couverture 4G et 4G+ édité par nPerf, éditeur de l’application éponyme de mesure de débit sur les réseaux mobiles. Selon ce même baromètre, Bouygues Telecom était déjà en tête en 2018. Cela ne fait donc que conforter la position de l’opérateur qui couvre désormais 92,98 % de la population française. Suivent SFR, Orange et Free. Evidemment, la couverture dans les grandes agglomérations (98 % en moyenne à Paris) est plus forte que dans les zones moins denses.

SFR, meilleur opérateur en 4G+

L’autre conclusion est la première place de SFR dans le classement 4G+. L’opérateur au carré rouge couvre 72,97 % de la population. Suivent Orange, Bouygues Telecom et, toujours bon dernier Free. Si, globalement, les quatre opérateurs ont amélioré leurs réseaux 4G et 4G+ en 2019, Orange et Free ont été, selon nPerf les plus actifs. Free a progressé de 7,88 % en termes de couverture 4G. Soit la meilleure progression de l’année (il faut dire que les concurrents sont tous au-dessus de 90%).

Lire aussi : Réseau 5G : où en est la couverture en France

Parallèlement, Orange a progressé de 15,18 % en couverture 4G+, lui permettant de dépasser Bouygues Telecom et de talonner SFR. La progression d’Orange en 4G+ en 2019 est deux fois plus élevée que celle de ses concurrents (dont la hausse de la couverture gravite autour de 7%). Il ne serait pas étonnant que l’opérateur historique passe en tête l’année prochaine s’il conserve ce rythme.