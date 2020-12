Bouygues Telecom : voilà à quoi ressemble la nouvelle Bbox TV

La nouvelle Bbox Android TV ne devrait pas tarder à être annoncée par Bouygues Telecom. Une série de photos circulent depuis ce matin sur la Toile, photos qui montrent la box sous toutes les coutures. L’appareil s’affiche même en action chez un abonné. Un lancement imminent de la part de l’opérateur ?



Si Bouygues Telecom a dévoilé une offre de box totalement matérialisée il y a quelques mois, l’opérateur continue à miser sur les box physiques. La toute nouvelle Bbox TV devrait très prochainement être annoncée, c’est désormais une quasi-certitude. Celle qui est en rumeurs depuis 2 ans a déjà été certifiée par Google. Une certification nécessaire puisque, comme l’actuelle Bbox TV, la nouvelle box de Bouygues fonctionnera elle aussi sous Android TV. Et il y a quelques jours, c’était Netflix qui intégrait aussi cette nouvelle box TV à son catalogue d’appareils pris en charge par ses services de streaming.

Après avoir eu quelques détails sur le cœur même de l’appareil, c’est son design qui se dévoile aujourd’hui. Et il ne s’agit pas de schémas décrivant la box, mais bel et bien de photos de la nouvelle set-top box. On peut y voir la box en action, preuve en est que la box est en cours de test chez certains utilisateurs et partenaires triés sur le volet, comme c’est la coutume de le faire de la part des opérateurs.

La nouvelle Bbox TV profite d’un très large écran en façade

Comme on peut l’observer sur les photos disponibles sur le forum de la Fibre.info, la box profite d’un large écran en façade, qui permet entre autres d’afficher l’heure ou la chaîne en cours de diffusion. À l’arrière de l’appareil, on note comme il se doit la présence d’un port HDMI, d’un connecteur S/PDIF, d’un port Ethernet, et d’une prise pour l’alimentation.

Sur le côté, on profite d’un port USB-A destiné à accueillir une clé ou un disque de stockage externe, comme c’est déjà le cas sur l’actuelle Bbox TV. De l’autre côté de l’appareil, on profite d’un bouton d’appairage Wi-Fi. Pas de gros changements sont à prévoir, si ce n’est ce conséquent écran en façade. L’utilisateur du forum à l’origine de cette « fuite » en a profité pour diffuser des photos de l’interface de la box, laquelle est identique à celle que l’on trouve actuellement sur la Bbox 4K Brooklyn.

Côté performances, on sait depuis longtemps maintenant que la nouvelle Bbox embarque un processeur Broadcom quatre cœurs cadencé à 1,66 Ghz. Même si la box s’annonce un peu plus puissante que la Freebox Pop sortie cet été, un petit rafraichissement matériel était nécessaire, l’actuelle Bbox TV montrant quelques signes de faiblesse puisque datant de 2017. Il ne reste plus maintenant qu’à attendre une annonce officielle de la part de Bougues Telecom. Le timing étant en un peu juste pour dévoiler la nouvelle box avant la fin d’année, il est fort possible que l’opérateur le fasse début 2021, comme cela a été le cas pour la Bbox Fibre Wi-Fi 6 cette année.

Source : Makara / La Fibre.info