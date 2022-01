Bouygues Telecom augmente encore ses tarifs mobiles, mais tout va bien cette fois

Bouygues Telecom propose à certains abonnés d'opter pour une option qui augmente considérablement leur enveloppe data. Tout n'est pas gratuit : elle coûte 3 euros par mois. Même si elle est appliquée tacitement, il est plus facile que d'habitude de refuser ou de résilier cette option. Bouygues Telecom continue donc d'imposer des augmentations de tarif, mais l'opérateur offre un peu de transparence. Et l'offre n'est pas inintéressante.

Régulièrement, les opérateurs tentent d’augmenter le prix de leurs forfaits de deux ou trois euros, sous le prétexte d'un enrichissement de leur offre. Vous avez surement été dans cette situation : vous recevez un mail vous indiquant qu'une option sera automatiquement à votre forfait, sans avoir rien demandé. Et il est relativement difficile de refuser. Nous avons déjà relayé dans nos colonnes certaines augmentations déguisées opérées chez SFR, Orange ou encore Bouygues.

Lire aussi – Orange, Bouygues Telecom, Free : le prix des forfaits n’a jamais été aussi bas depuis 20 ans

Voici trois exemples qui se sont déroulées en 2021. Orange a voulu imposer une hausse de deux euros en février 2021 sur certains forfaits mobile en échange d'un renforcement de l'enveloppe data. SFR a tenté en août 2021 d’augmenter le prix de ses forfaits internet fixe. Une hausse de trois euros contrebalancée par la souscription à une option incluant les appels illimités depuis la box vers les mobiles. Enfin, en octobre 2021, Bouygues Telecom enrobait une hausse tarifaire de trois euros des forfaits de ses abonnés par une amélioration de leur fair use.

Bouygues Telecom augmente le prix de certains forfaits contre de la data, mais laisse quand même le choix

Cette semaine, Bouygues Telecom a contacté certains de ses abonnés, dont celui qui a diffusé sur Twitter une capture d'écran dont est tirée l'image ci-dessous. L'opérateur voulait leur faire une proposition : passer leur forfait data de 20 Go à 100 Go. Soit 5 fois plus de data. Bien sûr, ce n'est pas gratuit : le supplément est facturé 3 euros par mois. Cette manœuvre, même si elle est légale, est considérée par certains clients de Bouygues Telecom, dont celui qui a relayée l'offre sur les réseaux sociaux, comme de la vente forcée. Et c'est vrai, ça y ressemble.

Seulement, le prix n'est pas malhonnête. Et contrairement aux exemples cités précédemment, Bouygues Telecom joue ici la transparence. En effet, l’opérateur laisse le choix à son client. Un lien pour refuser l'augmentation est bien visible dans le message. Et le client peut résilier cette option à tout moment. Bien sûr, sans action de la part du client, l'option sera automatiquement activée (et facturée). Mais elle est offerte pendant le premier mois. Il y a donc du mieux.

Source : Twitter