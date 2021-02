Bouygues Telecom augmente encore le prix du forfait B&You et vous n’avez pas le choix

Bouygues Telecom augmente à nouveau ses tarifs pour certains de ses abonnés. Dans un mail, l’opérateur a annoncé la mauvaise nouvelle pour les clients au forfait B&You à 4,99 € qui comprend 20 Go de data, puisque son prix va subir une augmentation de 4 euros. Cependant, comme à son habitude, Bouygues Telecom rajoute quelques gigaoctets de data pour faire passer la pilule.

Il n’est plus rare de voir les opérateurs téléphoniques augmenter leurs prix sans demander l’avis de leurs abonnés. Tous les opérateurs semblent friands de cette pratique. En effet, Orange avait augmenté le prix de ses forfaits il y a quelques jours, tandis que SFR avait également ajouté 3 € /mois sur la facture de ses abonnées RED en fin d’année 2020.

Dans le cas de Bouygues, l’opérateur indique que les clients au forfait B&You à 4,99 € qui comprend 20 Go de data en France profiteront d’une augmentation de 20 Go de l’enveloppe internet mobile. Il en est de même pour l’enveloppe de 3 Go de data en Europe et DOM, qui voit également sa capacité doubler. Ainsi, on peut lire sur le mail reçu par un client qu’à partir du 9 avril 2021 « vous bénéficierez d’un forfait de 40 Go en France métropolitaine, dont 6 Go en Europe et DOM pour 8,99 € par mois ». Notez que selon les cas, cette augmentation peut n'être que de 3 €, passant ainsi à 7,99 €/mois.

Bouygues ajoute 4 €/mois sur la facture B&You

Bouygues Telecom avait déjà augmenté la facture des abonnés au forfait B&YOU 20 Go à 4,99 € il y a quelques mois, mais l’augmentation n’était que de 3 euros. Les clients qui avaient été épargnés par cette hausse des tarifs devront donc maintenant payer 4 euros supplémentaires.

Malheureusement, cette hausse de la tarification est 100% légale. En effet, d'après l'article L 224-33 du Code de la consommation, l'opérateur a le droit d'augmenter ses tarifs et de modifier les conditions de ses offres dans la mesure où il prévient ses abonnés 30 jours avant l'entrée en vigueur des changements.

Ensuite, l'amélioration attribuée en retour ne doit concerner que les services en lien avec les télécoms, comme les données mobiles ou le débit. Bouygues Télécom aurait alors été en tort s’il avait ajouté des options comme un abonnement supplémentaire à un service de musique en ligne, mais ce n’est pas le cas ici.