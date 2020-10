Bouygues augmente la facture des abonnés au forfait B&You 20 Go à 4,99€

Bouygues Télécom impose une nouvelle augmentation tarifaire à certains abonnés. Cette fois, l'opérateur augmente la facture des clients au forfait B&You à 4,99€ qui comprend 20Go de data. Dans un mail, le télécom annonce une augmentation de prix de 3 euros. Pour faire passer la pilule, Bouygues ajoute 20 Go de data mobile supplémentaires. Comme c'est souvent le cas, l'opérateur ne permet pas aux abonnés de refuser son offre.

Bouygues Télécom contacte actuellement les abonnés du forfait B&You à 4,99€ par mail, rapporte Univers Freebox. Ce forfait à 4,99€/mois, plus commercialisé depuis longtemps, comprend actuellement 20 Go de data 4G. “Vous allez bénéficier de 40 Go en France Métropolitaine, dont 5 Go utilisables en Europe et DOM, pour seulement 3 euros TTC de plus par mois” explique Bouygues dans le mail reçu par plusieurs clients.

Dès le mois prochain, les abonnés devront donc débourser 7,99€ mois, au lieu des 4,99€/ mois prévus. En échange, Bouygues double la quantité de data mobile comprise dans l'abonnement. Malgré tout, cette importante augmentation tarifaire agace les abonnés concernés. On imagine que les abonnés ayant opté pour ce pack estiment ne pas avoir besoin d'une importante quantité de data. En conséquence, ils paieront leur forfait plus cher pour des avantages qu'ils n'utiliseront pas.

Sur le même sujet : Bouygues augmente de 80% le prix des forfaits B&You 20 Go

Bouygues Télécom prend encore les abonnés en otage, et c'est 100% légal

Comme le rappelle Bouygues Télécom dans le courriel à ses clients, il n'est pas possible de refuser cette offre. L'opérateur ne laisse qu'une seule alternative aux abonnés mécontents : résilier leur contrat et souscrire à une autre offre dans un délai de 4 mois après la mise en place de la nouvelle grille tarifaire. “Cette modification sera effective à la date de votre prochaine facture du 13 mars 2020. Si vous n’êtes pas engagé, vous pouvez résilier à tout moment” précise l'opérateur.

Ensuite, Bouygues souligne que ce procédé est 100% légal. D'après l'article L 224-33 du Code de la consommation, l'opérateur a le droit d'augmenter ses tarifs et de modifier les conditions de ses offres dans la mesure où il prévient ses abonnés 30 jours avant l'entrée en vigueur des changements. De plus, le télécom doit absolument permettre aux abonnés de résilier sans frais 4 mois après l'augmentation. Pour rappel, Bouygues avait déjà procédé de la sorte le mois dernier en augmentant la facture de plusieurs abonnés B&You 30 Go.

Source : Univers Freebox