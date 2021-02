Bouygues et TF1 signent un accord pour diffuser de la publicité ciblée à la TV

Bouygues Télécom vient de signer un accord avec TF1 concernant la publicité ciblée à la télévision. Dans le cadre de ce partenariat, les annonceurs des chaînes du groupe pourront s'appuyer sur les données des abonnés de l'opérateur pour affiner leur ciblage publicitaire. Les chaînes TV proposeront alors aux clients ayant donné leur accord des publicités concordant avec leurs goûts, leurs besoins et leurs envies.

Dans un communiqué de presse publié ce 10 février 2021, Bouygues Télécom et TF1 révèlent avoir passé un accord au sujet de la publicité ciblée. Cet accord va permettre “aux chaînes du Groupe de proposer aux annonceurs les datas et le savoir-faire technologique de l’opérateur en matière de publicité segmentée”. Pour mémoire, la publicité ciblée à la télévision est autorisée depuis l'année dernière en France.

Les annonceurs qui diffusent des publicités sur les chaînes du groupe TF1 (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI) vont pouvoir exploiter les données récupérées par les box Bbox de Bouygues Télécom. Ces données seront utilisées pour affiner le ciblage publicitaire des annonceurs et diffuser “des publicités plus affinitaires sur les chaînes en linéaire”.

Après Orange, Bouygues Télécom signe un accord avec TF1

Evidemment, Bouygues Télécom doit d'abord obtenir le consentement de ses abonnés avant de fournir leurs données aux annonceurs de TF1. Une fois leur accord obtenu, les clients verront sur les chaînes de TF1 des publicités plus adaptées à leurs goûts, leur âge et leur profil. Le communiqué précise que le procédé se déroulera “dans le respect de la règlementation des données personnelles”, ce qui évoque évidemment le RGPD.

La publicité ciblée est déjà largement répandue sur Internet. Sur base de l'historique de navigation et de la localisation, les annonceurs mettent un point un profil publicitaire de l'internaute. Ainsi, chaque annonce que vous croisez en ligne été choisie spécialement pour vous en fonction de nombreux critères. In fine, les publicités ciblées sont beaucoup plus efficaces et permettent un meilleur retour sur investissement que les annonces traditionnelles.

Pour rappel, Bouygues Télécom travaille actuellement avec Google pour lancer de la publicité ciblée sur les chaînes disponibles sur la Bbox. Les premières annonces arriveront dans les mois à venir. Notez que Bouygues n'est pas le seul opérateur à se lancer dans la publicité. Orange a signé un accord similaire avec TF1 en décembre 2020. Si vous avez une Livebox Orange, les publicités que vous verrez sur les chaînes du groupe TF1 sont adaptées à vos habitudes de consommation.