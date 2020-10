Orange lance deux packs Netflix + OCS dès 9,99 € par mois pendant 1 an

Orange dévoile de nouvelles offres dont deux packs qui incluent l'abonnement à OCS et Netflix à prix cassé. L'opérateur propose notamment un tarif de 9,99 € par mois pendant 1 an pour les abonnés Orange Internet + forfait mobile Open Up. Pour les autres l'offre reste très intéressante dès 19,99 € par mois (avec 2 mois à 9,99 €).

Après ses nouveaux forfaits 5G Orange ajuste ses offres d'accès internet résidentiel, et lance deux nouveaux packs OCS + Netflix dès 9,99 € par mois pendant un an (19,99 € au-delà) pour les clients Orange Internet + forfait mobile Open Up. Pour les autres, le tarif de 9,99 € par mois ne s'applique que pendant deux mois et passe ensuite à 19,99 € par mois. Dans les deux cas il s'agit d'une belle économie sachant que pris individuellement l'abonnement Netflix est disponible à partir de 11,99 €/ mois en version Standard et que l'abonnement OCS le moins cher coûte 9,99 € par mois. L'offre est exclusivement réservée aux abonnés Orange (nouveaux et anciens) disposant d'une Livebox et d'un décodeur compatible. Elle est sans engagement.

OCS + Netflix : les deux packs Orange vont permettre aux abonnés de belles économies

Voici les deux packs proposés par Orange :

Pack OCS + Netflix Standard HD : 9,99€/mois pendant 2 mois (12 mois pour les clients Orange Internet + forfait mobile Open Up), 19.99 € au-delà. L'abonnement inclut l'accès aux chaînes OCS ainsi qu'à Netflix en qualité HD sur deux écrans maximum.

: 9,99€/mois pendant 2 mois (12 mois pour les clients Orange Internet + forfait mobile Open Up), 19.99 € au-delà. L'abonnement inclut l'accès aux chaînes OCS ainsi qu'à Netflix en qualité HD sur deux écrans maximum. Pack OCS + Netflix Premium : 13,99€/mois pendant 2 mois puis 23,99€/mois. L'abonnement inclut les chaînes OCS ainsi qu'un accès à Netflix haute qualité (jusqu'en 4K UHD sur les téléviseurs compatibles) sur jusqu'à 4 écrans.

Du coup si vous êtes abonné Orange Internet + forfait mobile Open Up l'économie peut aller jusqu'à 12 euros par mois soit 164 € sur un an. Pour les autres abonnés et sur le pack le moins cher, l'économie est davantage de l'ordre de 4 euros par mois après deux mois à 9,99 €, soit 64 € la première année. En outre, Orange lance également un abonnement Internet Livebox Up à 30,99 € par mois pendant un an (48,99 € au-delà en fibre et 44,99 € en ADSL) avec engagement sur 12 mois. L'abonnement donne lui aussi accès au tarif de 9,99 € par mois pendant un an, ce qui donne au total un abonnement à 39,99 € par mois (69,98 € au bout de 12 mois).