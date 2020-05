Bouygues dévoilera sa nouvelle Bbox jeudi 28 mai 2020

C’est par voie de presse que nous venons tout juste de l’apprendre : Bouygues présentera sa toute nouvelle Bbox jeudi prochain. Mais que nous réserve l’opérateur, lui qui a déjà dévoilé une nouvelle Bbox fibre en début d’année ?

Alors que la sortie de la Freebox v8 vient tout juste d’être repoussée, son concurrent Bouygues en profite de son côté pour créer l’événement en annonçant la sortie imminente d’une nouvelle box. Mais que nous réserve le FAI la semaine prochaine ?

Bouygues a déjà présenté une nouvelle box en janvier 2020

Bouygues vient de convier la presse à un événement concernant le « lancement de sa nouvelle box ». Rien ne laissait augurer jusqu’à présent la sortie d’une nouvelle box de la part de l’opérateur, lui qui a déjà sorti un nouveau modem en début d’année.

Seul un bench datant de plus d’un an et soudainement apparu sur Geekbench laisser présager que l’opérateur travaillait sur une nouvelle box. L’appareil fonctionnait (à l’époque) sous Android 9 TV Pie et se voyait doté d’un CPU Broadcom quad-core à 1,66 GHz. Mais depuis lors, plus rien, plus aucune rumeur concernant une nouvelle Bbox.

Rappelons cependant que la Bbox Wi-Fi 6 présentée en janvier dernier et que nous avions eu l’occasion de tester sous toutes les coutures, est réservée aux détenteurs de la fibre. Celles et ceux qui disposent d’une ligne classique ADSL, doivent pour l’instant se contenter d’un modèle de Bbox datant au mieux de 2018, au pire de 2016. En outre, Bouygues n’a renouvelé en janvier que la partie modem de sa box. Le player TV n’a, quant à lui, pas changé.

Bouygues s’apprêterait-il à renouveler les deux appareils d’un coup ? Ou le FAI va-t-il cette fois dévoiler une nouvelle set-top box ? Rendez-vous est pris jeudi 28 mai à 11h00 pétantes.