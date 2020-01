Bbox Modem Fibre Wi-Fi 6 : fiche technique, design, prix des forfaits compatibles

Bouygues Telecom a présenté le 14 janvier 2020 un nouveau modem pour sa Bbox. Ce nouvel équipement, qui pourra être associé à un décodeur TV dans le cadre d’une offre triple-play, ne sera proposé qu’aux titulaires d’une ligne fibre et qu’avec un seul forfait du catalogue de l’opérateur. En voici tous les détails.

Quand un opérateur présente une nouvelle Box, il se concentre généralement, mais pas obligatoirement, sur la partie décodeur. C’est logique : c’est elle qui fournit toute l’expérience visuelle servant à accéder au bouquet de services. C’est d’autant plus vrai depuis l’arrivée des Box fonctionnant avec Android TV, comme la Bbox Miami ou la Bbox 4K. Grâce à l’environnement Android TV, ces décodeurs offrent de nombreux services qui méritent amplement d’être détaillés. Mais la partie modem n’est pas à négliger. Car sans elle, pas de connexion Internet. Mais aujourd’hui, mardi 14 janvier 2020, les modems sont à l’honneur, puisque Bouygues Telecom a invité les journalistes à découvrir un nouveau boitier.

Design et ergonomie

Ce nouvel équipement proposé par Bouygues Telecom s’appelle le « Modem Bbox Fibre Wi-Fi 6 ». Visuellement, il s’agit d’une tour dont la coque en polycarbonate est noire et brillante. La base est plus large que son sommet, lequel est plat.

En façade, vous retrouvez un écran LCD dont la définition est 320 x 240 pixels. Il sert à naviguer dans le menu de configuration sans avoir besoin d’un PC ou d’un navigateur web. Pour naviguer dans le menu, le boitier intègre une molette en façade et un détecteur de mouvement active l’interface.

Le menu est très simple et permet notamment de configurer le SSID et le mot de passe du réseau WiFi, de lancer un diagnostic de connexion, de régler le contrôle parental, etc. Une fonction pratique est l’affichage d’un QR Code qui intègre les identifiants nécessaires pour se connecter au réseau Wi-Fi sans saisie manuelle.

À l’arrière du boitier se trouve l’ensemble des ports pour brancher un disque dur externe, des équipements avec un câble Ethernet, un téléphone fixe, ainsi que le port pour l’alimentation. Un bouton matériel d’alimentation est également présent pour éteindre totalement le modem.

Le modem Bbox Fibre mesure 141 mm de largeur, 152 mm d’épaisseur et 231 mm de hauteur. Il pèse 1,46 kg.

Fiche technique

Ce boitier est un modem-routeur. Il remplit donc les deux fonctions simultanément, comme toutes les Box modernes. Il est équipé d’un modem Fibre qui se connecte à la fibre optique grâce à un module SFP externe.

La partie routeur est autant filaire que sans fil. Dans le premier cas, vous retrouvez à l’arrière du boitier une demi-douzaine de ports différents. Quatre sont des ports Ethernet RJ45 dotés d’une bande passante de 1 Gb/s. Ils sont de couleur jaune. Un cinquième port Ethernet, situé en dessous des quatre précédents, offre quant à lui une bande passante de 10 Gb/s. Vous l’utiliserez notamment pour connecter le décodeur TV.

Sous ce cinquième port RJ45 se trouve un port RJ11. Il est de couleur verte. Il sert uniquement à brancher un téléphone fixe. Sous celui-ci, vous retrouvez deux ports USB 3.0 type-B (format rectangulaire classique). Ils sont reconnaissables par la « languette » bleue distinctive. Ils servent à connecter un disque dur externe ou une clé USB qui sera ensuite accessible sur votre réseau domestique (avec les protocoles de partage classique).

La connexion sans fil est assurée par un routeur WiFi 6. C’est le dernier protocole WiFi existant. Il offre une bande passante maximale de 1 Gb/s et sa portée est meilleure que le WiFi 5 (plus connu sous le nom de WiFi ac). Attention, peu nombreux sont les appareils compatibles avec cette nouvelle norme. Heureusement, le routeur est rétrocompatible jusqu’au WiFi a (en passant par le WiFi b et le WiFi n).

Prix, disponibilité et forfait associé

Le modem Bbox Fibre Wi-Fi 6 n’est pas à vendre. Il est proposé aux nouveaux abonnés qui souscrivent à un abonnement chez Bouygues Telecom. Deux conditions sont à remplir. D’abord, il n’est compatible qu’avec une connexion en fibre optique. Il n’y a pas de connexion pour un port xDSL. Ensuite, il n’est proposé qu’avec l’abonnement triple play le plus cher du catalogue de Bouygues Telecom : le forfait Bbox Ultym Fibre.

Ce forfait comprend une connexion fibre de 1 Gb/s en download (pour profiter de la bande passante du Wi-Fi 6) et 500 Mb/s en upload. Le décodeur associé est une Bbox 4K, avec enregistreur numérique (128 Go de stockage) et fonction « lire du début » (appelé aussi Start Over), sans oublier un petit bonus au choix. Le prix de l’abonnement en hors promotion et hors option est de 41,99 euros par mois (les 12 premiers mois, le prix facturé est de 24,99 euros avec un engagement de 1 an). Le modem Bbox Fibre Wi-Fi 6 sera proposé avant la fin du mois de janvier 2020.