Bouygues augmente encore la facture de certains abonnés B&You en échange de data supplémentaire

Bouygues Télécom augmente une nouvelle fois la facture de certains abonnés B&You. En échange de 40 Go de data supplémentaire, l'opérateur applique une hausse de prix de 3 euros à partir du 16 avril 2021. Malheureusement pour les clients Bouygues, il est impossible de refuser cette augmentation tarifaire. Pour échapper à cette hausse, l'abonné n'a pas d'autres choix que de résilier son abonnement.

Bouygues Télécom continue sur sa lancée. Comme on peut le lire sur Twitter, l'opérateur prévient actuellement certains abonnés B&You d'une augmentation tarifaire imminente par courriel. Sur le réseau social, un internaute explique avoir reçu un mail, captures d'écran à l'appui, annonçant : “dans le cadre de l'évolution de nos conditions tarifaires, nous vous informons que le montant de votre forfait augmentera de 3€ TTC par mois à partir du 16 avril 2021”.

Pour justifier cette hausse de prix non désirée, l'opérateur double la quantité de date comprise dans le forfait 40 Go. Désormais, les abonnés disposeront de “80 Go utilisable en France métropolitaine”. Grand prince, Bouygues ajoute aussi 14 Go de data mobile à utiliser à l'étranger.

Bouygues Télécom ne permet pas de refuser la nouvelle offre, les abonnés sont furieux

Agacés par cette pratique, plusieurs abonnés ont contacté le service client du FAI pour se plaindre. D'après les témoignages apparus sur Twitter, il est impossible de refuser l'offre et de conserver l'ancien tarif. Les clients mécontents n'ont qu'un seul choix : résilier leur abonnement. Conformément à l'article L 224-33 du Code de la consommation, Bouygues laisse 4 mois à ses clients pour résilier sans frais et sans pénalité après l'entrée en vigueur de l'augmentation tarifaire. Tant que les abonnés sont notifiés un mois avant la mise en application, Bouygues Télécom respecte bien la législation française en la matière.

Evidemment, cette énième hausse passe mal auprès des abonnés. Sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à accuser Bouygues de “vente forcée”. Plusieurs témoignages soulignent d'ailleurs que leur enveloppe de 40 Go répond déjà largement à leurs besoins.

Ce n'est pas la première fois que Bouygues Télécom impose de nouveaux forfaits à ses clients. Néanmoins, Bouygues n'est pas le seul opérateur à agir de la sorte. Par exemple, Orange a récemment augmenté la facture de certains abonnés de 2€ en échange de 10 Go supplémentaires. Même son de cloche du côté de SFR. L'opérateur au carré rouge a gonflé la facture de certains clients RED à plusieurs reprises au cours des derniers mois.