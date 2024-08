Bonne nouvelle pour les mises à jour de Wear OS, Google pourrait opérer un changement majeur

En examinant la version test de Wear OS 5.1, on s'aperçoit d'une particularité jusque là jamais vue dans le système d'exploitation mobile dédié aux montres connectées. Voici de quoi il s'agit.



Choisir une montre connectée, c'est un peu comme choisir un smartphone. Avant de se décider sur un modèle précis, il faut savoir si l'on souhaite un appareil qui tournera sous watchOS d'Apple ou Wear OS de Google. Si le premier est cohérent avec une mise à jour majeure annuelle, on ne peut pas en dire autant du second. Les sorties sont tout sauf régulières, et il faut parfois attendre 2 ans avant de voir apparaître une nouvelle version. Wear OS 3 a ainsi vu le jour en mai 2021, suivi par Wear OS 4 en mai 2023. La 5e itération a été annoncée cette année, ce qui augure peut-être d'un changement de politique.

Mais ce n'est pas la seule chose que l'on peut reprocher au système. Il y a une constante dont on se passerait bien, à savoir que chaque version de Wear OS est basée sur une version d'Android vieille d'un an. Wear OS 5 repose sur Android 14, Wear OS 4 sur Android 13, etc. En exagérant un peu, on peut dire que posséder une montre connectée Android, c'est l'assurance d'avoir un train de retard. Google en est apparemment conscient et s'apprêterait à y remédier.

La mise à jour 5.1 de Wear OS laisse penser que Google se prépare à un changement radical

L'indice vient de la bêta de Wear OS 5.1, repérée lors en test sur la Pixel Watch 2. Au delà des nouveautés qu'elle apporte, encore inconnues, ce qu'il faut retenir c'est qu'elle serait basée sur Android 15. En cas de confirmation, cela voudrait dire que Google aurait enfin réussi à développer Wear OS en parallèle d'Android et non plus derrière. Il est même tout à fait possible que Wear OS 5.1 soit renommé en Wear OS 6 lors de sa sortie pour bien marquer la différence.

Actuellement, seules les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch 7 Ultra de Samsung tournent sous Wear OS 5. Et encore, il faut compter par-dessus la surcouche One UI Watch 6.0. Pour se faire une meilleure idée de ce que propose la dernière version du système d'exploitation spécial montre connectée, il faudra attendre l'arrivée de la Pixel Watch 3 le 13 août prochain. On connaît déjà le prix de ses différentes versions si vous envisagez de vous la procurer.

