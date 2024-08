Voici quel processeur équipera la Pixel Watch 3, on ne s’attendait pas à ça

Quelques jours avant son annonce officielle, le processeur qui équipera la Pixel Watch 3 de Google se dévoile, ainsi que la capacité de sa mémoire RAM et de stockage. C'est surprenant.



De nombreuses personnes attendent avec impatience la journée du 13 août, mais pas pour les mêmes raisons. C'est à cette date que Google dévoilera ses nouveaux produits, parmi lesquels les fameux Pixel 9. Pour certains, c'est l'événement principal de la conférence, et de loin. Pour d'autres, ce n'est qu'une mise en bouche avant la présentation de ce qui les intéresse vraiment : la Pixel Watch 3. Après une Pixel Watch 2 en demi-teinte, critiquée surtout pour son autonomie faiblarde, la 3e itération de la montre connectée made in Google est attendue au tournant.

C'est une habitude : plusieurs fuites nous permettent de nous faire une idée assez précise de ce que sera la Pixel Watch 3 alors même que son officialisation n'a pas encore eu lieu. On sait par exemple que pour la première fois, Google proposera une version XL de la montre, en 45 mm, dotée d'un écran de 1,45 pouce. Parmi les autres nouveautés attendues, on trouve l'intégration d'une fonctionnalité bienvenue directement empruntée à l'Apple Watch. Et pour ce qui est des caractéristiques techniques à proprement parler, voici ce que l'on sait sur le processeur de la Pixel Watch 3.

Le processeur de la Pixel Watch 3 se dévoile avant l'heure et le choix de Google étonne

En règle générale, les constructeurs profitent de la nouvelle génération d'un appareil pour améliorer ses composants clés. Visiblement, Google n'a pas envie de faire comme tout le monde puisque le processeur de la Pixel Watch 3 sera exactement le même que celui de la Pixel Watch 2. À savoir une puce Qualcomm Snapdragon Wear 5100 épaulée par un Cortex M33. Même son de cloche du côté de la mémoire RAM et de stockage : 2 Go et 32 Go respectivement, soit la même chose que sur la génération précédente.

Ceux qui s'attendaient à un gain de performance seront donc déçus. On peut imaginer que Google n'a pas souhaité proposer une fiche technique plus énergivore que celle de la Watch 2, ce qui fait sens quand on sait que la batterie aussi sera quasi-identique entre les deux générations : 307 mAh contre 306 mAh. On se consolera avec la fréquence de rafraîchissement de l'écran, qui passe enfin de 30 Hz à 60 Hz.

