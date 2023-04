Très bon prix sur cette TV Samsung Neo QLED 4K 2022 55″ avec HDMI 2.1

L'enseigne française Auchan fait plaisir à ses clients en leur permettant d'obtenir une réduction totale de 25% sur l'achat d'un bon téléviseur Neo QLED 4K 55″ de la marque Samsung. Mais attention, l'offre est à durée limitée !

Jusqu'au mardi 11 avril 2023 inclus, Auchan effectue une remise intéressante de 16% sur un téléviseur signé Samsung. En effet, le modèle 2022 de la TV Neo QLED 4K Samsung QE55QN85B de 55 pouces passe de 1090 euros à 915,60 euros grâce au code TV16 qui doit être saisi au cours de l'étape du panier.

Pour information, l'achat donne droit à 100 euros de remise supplémentaire sur la cagnotte des porteurs de la carte de fidélité Auchan. Grâce à cette autre réduction, le téléviseur de la marque coréenne est au prix de revient de 815,60 euros. De plus, la livraison du produit est offerte en magasin Auchan ou en point relais.

Compatible avec le système Smart TV, le téléviseur Samsung QE55QN85B est doté d'un écran de 55 pouces (diagonale de 138 cm) avec une résolution 4K UHD de 3840 x 2160 pixels, d'un processeur 4K Neo Quantum, de quatre ports HDMI 2.1, de deux ports USB 2.0, de deux ports USB, d'une sortie optique, du Bluetooth 5.2 et du Wifi. On retrouve aussi les technologies HDR 10+ et Dolby Atmos, ainsi que les assistants vocaux tels que Bixby, Assistant Google et Amazon Alexa.