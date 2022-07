Echo Show 5 : bon prix sur l’assistant vocal avec la sonnette Ring Video Doorbell Wired

Le monde des objets connectés est à l'honneur dans ce nouveau bon plan ! Chez Amazon, le géant de l'e-commerce propose un pack contenant l'assistant vocal Echo Show 5 et la sonnette Ring Video Doorbell Wired. Son prix ? 69,99 euros.

Amazon effectue son Prime Day 2022 avant l'heure en permettant à tous ses clients de se procurer un pack d'objets connectés à moins de 70 euros.

En effet, le pack en question incluant le modèle 2021 de l'Echo Show 5 (2ème génération) et la sonnette Ring Video Doorbell Wired est vendu par le site e-commerce à 69,99 euros au lieu de 144,98 euros ; soit 64,99 euros moins cher par rapport à des achats à l'unité. Pour information, l'ensemble est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Fonctionnant avec Alexa, l'Echo Show 5 est un écran connecté qui permet de consulter le calendrier et les actualités, de lire des podcasts, de regarder des vidéos en streaming et de passer des appels vidéo avec vos proches. Quant à la Ring Video Doorbell Wired, il s'agit d'une sonnette vidéo raccordée HD 1080p qui dispose d'un système audio bidirectionnel, d'une détection de mouvements avancée et d'une connectivité 2,4 GHz standard. Cette sonnette connectée peut être reliée à l'appareil Echo qui informera ses utilisateurs lorsqu'un visiteur arrivera à la porte d'entrée.