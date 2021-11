Très bon prix sur ce pack découverte Philips Hue avant le Black Friday

En ce moment, Boulanger propose à ses clients de bénéficier d'une jolie promotion sur un pack découverte contenant des objets connectés. Juste avant le Black Friday, le site marchand français effectue en effet une réduction de 50 euros sur l'achat d'un bundle comprenant un kit de démarrage et une barre lumineuse Philips Hue.

Si vous avez raté le précédent deal sur le pack kit de démarrage Philips Hue + Echo Dot 4 chez Boulanger, vous avez la possibilité de vous rattraper avec cet autre pack en provenance du site marchand français.

Cette fois-ci, Boulanger vous permet de vous procurer un pack découverte incluant un kit de démarrage Philips Hue E27 et une barre Hue Play pour 169,99 euros au lieu de 219,99 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de 22% de la part de l'e-commerçant.

Le pack découverte suggéré par Boulanger qui est associé au bon plan comporte deux ampoules connectées E27 White & Color Ambiance (1100 lumens), la deuxième version de l'interrupteur Dim Switch, un pont de connexion Hue et une barre lumineuse Hue Play. Tous ces objets connectés peuvent être commandés vocalement avec l'aide des assistants comme Alexa et Google Assistant ; et sont paramétrables depuis une application dédiée qui peut être téléchargée depuis un smartphone iOS ou Android.