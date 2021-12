G402 Hyperion Fury : la souris gamer Logitech passe sous les 24 € chez Cdiscount

Pour vos prochaines sessions de jeu en ligne, rien de tel qu'une bonne souris gamer de la marque Logitech. Si vous en cherchez une à moins de 24 euros, Cdiscount vous propose la G402 Hyperion Fury à exactement 23,99 euros. Une offre intéressante à saisir au plus vite !

Après le clavier sans fil MX Keys Plus à la Fnac, c'est au tour d'un autre produit de la marque Logitech de faire l'objet d'une belle affaire à l'approche des fêtes de fin d'année.

À l'occasion d'une offre à durée indéterminée, la Logitech G402 Hyperion Fury est vendue par Cdiscount au tarif de 23,99 euros au lieu de 69,99 euros ; soit une remise de 46 euros sur le prix constaté sur le site du constructeur. Pour information, même si le montant du produit est inférieur à 25 euros d'achat, il est possible de bénéficier de la livraison gratuite en point relais.

Compatible sur PC et Mac, la G402 Hyperion Fury de Logitech est une souris filaire qui est notamment dotée d'un suivi ultra-rapide et de huit boutons programmables. L'accessoire dispose également d'un processeur ARM 32 bits, d'un taux de rapport de 1 ms permettant une réactivité instantanée (plus pratique pour les FPS) et une résolution de 240 à 4 000 ppp. Enfin, la souris filaire mesure 13.6 x 7.2 x 4.1 cm et pèse 144 grammes.