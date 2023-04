La montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 Classic devient abordable grâce à ce bon plan

À la recherche d'une montre connectée de la marque Samsung ? Sur le site Electro Dépôt, la Galaxy Watch 4 Classic peut être obtenue sous la barre des 130 euros par l'intermédiaire d'une offre de remboursement.

Direction le site e-commerce français Electro Dépôt où une montre connectée signée Samsung devient abordable. Disponible dans un coloris argent, la Galaxy Watch 4 Classic est proposée à exactement 199,98 euros. Jusqu'au dimanche 30 avril 2023, la montre connectée de la marque coréenne est éligible à une offre de remboursement de 70 euros dont les conditions sont à consulter ici. En prenant en compte l'ODR, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic revient alors à 129,98 euros.

Compatible avec la technologie sans fil Bluetooth 5.0 et les appareils tournant sous le sytème d'exploitation mobile Android, la Galaxy Watch 4 Classic de Samsung est dotée d'un écran tactile Super AMOLED de 1,36 pouce avec une résolution de 450 x 450 pixels. Alimentée par une batterie de 361 mAh, la montre connectée dispose d'une autonomie pouvant aller jusqu'à 40 heures en fonction de son usage, du processeur Exynos W920 et du Wear OS 3. Au niveau des capteurs, on retrouve notamment l'accéléromètre et boussole électronique, le capteur de lumière ambiante, l'analyse du sommeil, le podomètre, le capteur de rythme cardiaque ou bien encore le capteur SpO2.