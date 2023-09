N'attendez pas trop longtemps pour profiter de ce bon plan Boulanger ! En ce moment, les écouteurs sans fil Samsung Galaxy Buds 2 Pro peuvent revenir sous la barre des 62 euros. Toutes les explications de ce nouveau deal sont à suivre dans la suite de l'article.

Après l'enceinte sans fil Bluetooth JBL Charge 4 à prix réduit, c'est au tour d'une paire d'écouteurs sans fil d'être victime d'une belle chute de prix sur le site Boulanger. Actuellement, les Galaxy Buds 2 Pro de la marque Samsung disponibles en trois coloris au choix sont vendus par l'enseigne française au tarif de 161,99 euros au lieu de 179,99 euros ; soit une remise de 10% avec le coupon AUDIO10 (à saisir pendant l'étape de la commande).

En plus de cette réduction, il faut savoir que les écouteurs en question sont éligibles à un bonus de reprise de 50 euros à valoir sur une ancienne paire d'écouteurs et à une offre de remboursement de 50 euros par Samsung. En prenant en compte le bonus de reprise et l'ODR, le prix de revient des Samsung Galaxy Buds 2 Pro est alors de 61,99 euros. Pour information, il est fortement recommandé de bien cliquer sur le bouton “Choisir mon magasin” (visible sur la fiche produit) et se rendre en boutique Boulanger pour bénéficier du bonus de reprise.

Considérés comme les premiers écouteurs sans fil Hi-Fi 24 bits de la marque Samsung, les Galaxy Buds 2 Pro embarquent deux haut-parleurs et trois microphones pour un grand confort d'appel. On retrouve aussi la technologie Bluetooth 5.3, la réduction active de bruit, une batterie de 61 mAh (écouteurs) et de 512 mAh (étui de charge) et une autonomie pouvant aller jusqu'à 29 heures. Compatibles avec la charge rapide, les écouteurs peuvent être chargés pendant 5 minutes pour obtenir une heure d'écoute supplémentaire.