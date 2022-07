Pixel 6a : le smartphone Google est à 379 € chez Orange et Sosh (+ Pixel Buds A-Series offerts)

Depuis ce jeudi 21 juillet 2022, les précommandes pour le Pixel 6a sont ouvertes en Europe (et donc en France). À cette occasion, Orange et Sosh proposent le nouveau smartphone de Google en promotion et les écouteurs Pixel Buds A-Series sont offerts. Tous les détails de l'offre Orange/Sosh sont à consulter dans la suite de l'article.

Ce sont les clients mobile Orange et Sosh qui risquent d'être ravis ! Au cours d'une durée limitée, les deux opérateurs proposent à leurs clients respectifs de bénéficier de 80 euros de réduction sur l'achat du Pixel 6a.

Jusqu'au lundi 1er août 2022, le nouveau smartphone de Google compatible 5G et disponible en trois coloris au choix est en précommande au prix de 379 euros au lieu de 459 euros. Pour information, pour tout achat d'un Pixel 6a, des écouteurs Pixel Buds A-Series d'une valeur de 99 euros sont offerts (voir conditions).

Présenté au cours de la conférence Google I/0 2022, le Google Pixel 6a dispose d'un écran AMOLED tactile de 6,13 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz. Le smartphone de la firme de Mountain View embarque également une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, le processeur Google Tensor et une batterie d'une capacité de 4410 mAh. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 11.

Du côté de l'APN, on retrouve un objectif grand angle de 12 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et un caméra avant de 8 MP. Pour la connectique, la norme Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.2, le NFC, l'USB Type-C et le GPS sont notamment de la partie. Enfin, le Pixel 6a signé Google est fourni Google avec un câble USB-C vers USB-C, un outil d'éjection de la carte SIM et un adaptateur Quick Switch.